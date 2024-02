Raport: Investiții în startup-urile românești, în 2023. Interes mare pentru ideile de afaceri bazate pe inteligență artificială

Valoarea totală a investițiilor în startup-urile românești a ajuns la 129,6 milioane EUR în 2023, potrivit unui raport care mai arată că anul trecut a fost unul de interes pentru investitorii străini.

Cu un volum total de 129,6 milioane EUR, tranzacțiile din țara noastră depășesc pragul de 100 de milioane EUR pentru al treilea an consecutiv, în creștere cu 27,4% față de anul precedent și în ciuda unei ușoare scăderi a numărului de tranzacții, conform raportului Venture in Eastern Europe realizat de How to Web.

În România au fost 61 de tranzacții în 2023, reprezentând o scădere de 16,4% față de cele 73 de tranzacții din anul precedent. Cu toate acestea, dimensiunea medie a tranzacțiilor a crescut cu 52,5% de la 1,39 milioane EUR în 2022 la 2,12 milioane de EUR în 2023.

Inteligența artificială a reprezentat cea mai de interes tehnologie de pe teritoriul românesc, cele mai mari investiții fiind în startup-urile:

FlowX.AI (35 milioane EUR)

DRUID (30 milioane EUR)

Creatopy (10 milioane EUR)

Deși anul 2023 a fost un an în care investițiile au fost în declin, iar investitorii au fost mai precauți în comparație cu alți ani, scena est-europeană de startup-uri tot a înregistrat rezultate pozitive. Astfel, alte concluzii interesante ale raportului sunt:

Valoarea investițiilor în estul Europei a crescut cu 378.8% față de 2020;

Topul celor 6 țări care au înregistrat investiții de peste 100.000.000 de euro este reprezentat de Polonia, Grecia, Lituania, Estonia, Cehia și România;

Au dominat investițiile de tip Series A și B, cu peste 77% din valoarea totală;

Peste 79% din volumul total de investiții a provenit din runde ulterioare ridicate de către companii în 2023;

Polonia, România și Estonia au înregistrat cea mai intensă activitate de investiție în runde inițiale, acoperind 80% din valoarea totală investită în astfel de runde în startup-uri din estul Europei.

În ultimii 3 ani, How to Web a analizat tranzacțiile din România, urmărind evoluția industriei. Anul acesta, raportul “Venture in Eastern Europe” urmărește investițiile în startup-uri din 19 țări est-europene, stabilind care sunt cele mai mari tranzacții, cele mai de interes industrii sau care sunt startup-urile cu cea mai mare creștere și potențial din ultimii ani.