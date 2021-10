Programator „remote”: „Nu mai trebuie neapărat să emigram din România, pentru poziții de top management globale”

Pandemia COVID-19 a stimulat curentul așa-numitelor startup-uri „fully remote”, care se extind în toată lumea, cu echipe care lucrează de la distanță, fără să-și înființeze neapărat subsidiare locale. Un programator român a ajuns, de la Cluj, vicepreședinte al unui astfel de startup, cu sediul central în SUA, care tocmai a obținut o finanțare de 30 de milioane de dolari.

Mei Siauw, o tânără originară din Indonezia, cu studii în Singapore și SUA, a deschis o companie IT, la San Francisco, în 2015, alături de un co-fondator, Angelo Kaichen Huang. Tânăra plecase atunci din corporația americană Oracle, unde ocupa o poziție de manager de produs.

Zilele trecute, pe 1 octombrie 2021 mai exact, startup-ul lui Mei Siauw, LeadIQ, a obținut o nouă finanțare de capital de risc, de 30 de milioane de dolari, condusă de fondul de investiții Cathay Innovation cu participarea unui lung șir de alți investitori, printre care și Draper Associates.

În cei 6 ani de existență, startup-ul a atras în total investiții de 42 de milioane de dolari. Cu noul capital, LeadIQ vrea să-și extindă și mai mult echipa. În prezent, are deja 120 de oameni, în 22 de țări, pe 6 continente.

Și în România are o echipă de 5 programatori și mai caută oameni aici. Ce este diferit față de majoritatea companiilor multinaționale care vin în România este faptul că LeadIQ e un startup fully remote. Asta înseamnă că LeadIQ nu a înființat o subsidiară locală, un SRL, în cazul României. Echipele sale lucrează numai de la distanță, pe cont propriu. De exemplu, un programator din România poate să aibă propriul SRL aici, care să lucreze pentru LeadIQ. Totuși, nu vorbim despre outsourcing - vechea îndeletnicire a companiilor românești de IT care lucrau pentru străini. La LeadIQ, echipele remote lucrează direct la proiecte proprietare ale startup-ului american.

Mai mult, un român, de exemplu, poate să ocupe de la Cluj o funcție de vicepreședinte în startup-ul de la San Francisco. Acesta este cazul lui Horea Hopârtean (foto).

Horea a lucrat înainte la un alt startup, ComplyAdvantage, o firmă din UK care avea o subsidiară la Cluj, cu aproximativ 100 de angajați. El conducea afacerea pe România, dar anul acesta a plecat de la compania britanică și a intrat în echipa celor de la LeadIQ.

În România, startup-ul american LeadIQ areo echipă remote la Cluj și Bucuresti, formată din 5 ingineri de softwar. Și acum mai caută programatori în România, pentru poziții de Senior Scala Engineers și Machine Learning Engineers.

„Pe scurt, nu exista o subsidiară locală a LeadIQ. Companiile full remote nu mai creează subsidiare locale, post-COVID, ci contractează direct oamenii buni de peste tot din lume. Ar fi destul de greu pentru un startup de 120 de persoane să gestioneze 22 de subsidiare, în toate țările în care LeadIQ are o prezență fizică” - a explicat Horea Hopârtean, pentru StartupCafe.ro.

„Asta înseamnă că în domeniul tehnologiei software nu mai trebuie neapărat să emigrăm din România pentru a avea acces la poziții de top management globale” - a concluzionat el.

Funcția lui Horea în compania americană este cea de VP of Engineering (vicepreședinte pentru inginerie) și este o poziție executivă. El are în grijă tot ce înseamnă tehnologie și echipa globală de inginerie software a LeadIQ. Șefa lui directă este Mei Siauw, CEO și fondatoare a startup-ului.

El nu este angajat direct al LeadIQ, ci lucrează la SRL-ul lui, care, la rându-i, are contract cu startup-ul din San Francisco. Astfel, impozitele și contribuțiile sociale din această activitate sunt plătite în România de către SRL-ul lui Horea. Și ceilalți membri ai echipei locale, la fel, lucrează independent.

Dar cum a dat tocmai de el antreprenoarea de origine indoneziană, cu startup în SUA? Pentru o companie globală contează și faptul că ești la mijlocul principalelor sale zone geografice de interes.

„Aveam experiență atât de startup cat și de management al echipelor mari și am fost recrutat direct. Un alt avantaj este locul. Europa este între SUA și Asia ca timezone și atunci e un liant bun pentru o echipă globală. Un startup care creste trece prin etape mai repede decât pot oamenii din interior să crească, în medie. Prin urmare, e normal ca, pe măsură ce compania crește, să crească și experiența medie a oamenilor nou-angajați. Ei trebuie să aducă un plus și să ajute în următorii 2-3 ani de creștere rapidă. Oamenii pe care i-am angajat în Cluj și București au și ei 10-15 ani experiență” - a mai explicat Horea Hopârtean.

Atâtea am povestit despre LeadIQ, dar nu am spus și ce face acest startup mai exact. Pe scurt, este o companie de tehnologii pentru marketing și vânzări. Platforma sa software as a service (SaaS) ajută echipele de vânzări din companii să obțină potențiali clienți - lead-uri de vânzări, de und eși numele startup-ului.

LeadIQ ajută echipele de vânzări sa fie mai eficiente, optimizându-le procesele printr-un workflow automatizat care elimină activitățile repetitive din munca oamenilor de la Sales.