Kinderpedia, platformă pentru grădinițe, atrage o investiție de 1,8 milioane Euro

Kinderpedia, o soluție completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe construită în România, a atras o investiție de 1,8 milioane de Euro într-o rundă de finanțare condusă de Early Game Ventures (EGV).

La această rundă de finanțare au participat și RocaX, Growceanu și investitori business angels, conform unui comunicat transmis vineri StartupCafe.ro.

Fondată de 3 antreprenori români cu afaceri în publicitate, Daniel Rogoz (CEO), Evelina Necula și Dorin Ilea, Kinderpedia este o platformă pentru educație, recunoscută în Europa pentru inovație și impact social.

De asemenea, aceasta oferă întreaga infrastructură digitală necesară instituțiilor de învățământ pentru a lucra smart și a comunica eficient și transparent, atât la clasă, cât și online.

În platformă sunt înregistrate în acest moment peste 2.000 de școli și grădinițe din 14 țări, de pe trei continente, ce însumează aproximativ 200.000 de utilizatori.

„Runda curentă de finanțare ne ajută să ducem mai departe transformarea pe care am început-o în educație, prin simplificarea proceselor administrative în școli și grădinițe și plasarea parteneriatului profesor-elev-părinte chiar în centrul actului educațional. În același timp, ne oferă resursele necesare pentru a continua procesul de scalare, acum, când Kinderpedia beneficiază deja de validare pe mai multe piețe internaționale”, spune Daniel Rogoz, CEO (director general) și co-fondator Kinderpedia.

De cealaltă parte, Radu Stoicoviciu, partener al EGV, declară că „pandemia a demonstrat că în domeniul educației există o nevoie acută de soluții tehnologice” și că „dezvoltarea infrastructurii digitale pentru educație are o miză uriașă și ar trebui să reprezinte o prioritate absolută. Acesta este modul în care fondul nostru de investiții a analizat această tranzacție și, din această perspectivă, investiția EGV în Kinderpedia se înscrie în teza noastră Infrastructură pentru inovație”.

De asemenea, Alexandru Bogdan, CEO RocaX, susține că „această rundă confirmă creșterea accelerată și potențialul de scalare al acestui business de edtech (n.r. Kinderpedia) gândit de la început pe nevoi universale ale părinților și educatorilor, cât și schimbarea de paradigmă în ceeea ce privește educația online”.

Ce este Kinderpedia

Kinderpedia este o aplicație care ajută profesorii și educatorii să salveze între 6 și 9 ore pe săptămână din timpul administrativ și să își concentreze eforturile către un act educațional superior și personalizat.

Aplicația include funcționalități complete de management al clasei:

catalog electronic;

prezență;

orar;

predare video la distanță;

modul de teme;

librărie de documente.

Kinderpedia oferă directorilor o perspectivă completă asupra tuturor activităților și comunicării din școală sau grădiniță. În plus, platforma oferă funcții de facturare automată, management financiar și plată online a taxelor școlare, prin integrarea cu sisteme de plată electronice.

Kinderpedia este o platformă de tip cloud și este disponibilă în 15 limbi. Aceasta funcționează ca aplicație mobilă nativă pentru Android si iOS, atât pentru profesori și manageri, cât și pentru elevi și părinți.

Comisia Europeană a oferit Kinderpedia Seal of Excellence în cadrul programului SME Instrument, Phase II. Compania a fost desemnată Tech for Good în cadrul European Business Angels Summit, la Bruxelles și s-a clasat de asemenea pe podiumul a numeroase competiții antreprenoriale, cum ar fi Innovators for Children sau Startarium.

Despre Early Game Ventures (EGV)

Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) finanțat cu prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiţii şi este principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, POR, POC, PNDR.