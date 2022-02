Înscrieri online: Program de incubare pentru startup-uri tech

Startup-urile de tehnologie se pot înscrie la a doua ediție a programului de incubare Bright Labs Incubator, un program care va dura 6 luni și care va cuprinde trei etape: preslecție, validare și incubare.

Etapa de preselecție a fost deja lansată și constă în evenimente de prezentare a ideilor care vor avea loc după cum urmează:

Bright Labs Pitch Nights Oradea - 24 februarie, online

Bright Labs Pitch Nights Cluj - 3 martie, online

Bright Labs Pitch Nights Expats - 10 martie, online

Bright Labs Pitch Nights Timișoara - 24 martie, în persoană

Bright Labs Hackathon - 8 - 9 aprilie

Cele mai bune idei vor fi selectate pentru a trece în următoarea etapă.

Te poți înscrie AICI la Bright Labs Pitch Nights Oradea, unde va trebui să-ți prezinți ideea și mai apoi vei afla dacă ești selectat în etapa de validare a programului de incubare Bright Labs Incubator – ediția 2022.

Acest eveniment va avea loc în 24 februarie de la ora 18:00 și se va desfășura online.

Despre etapa de validare și cea de incubare

Etapa de validare va începe în luna aprilie și va consta într-o serie de workshop-uri cu scopul de a-i ajuta pe participanți să își valideze ideea și soluția și să își conceapă primul prototip.

La finalul etapei, echipele vor prezenta evoluția și stadiul de dezvoltare a produsului, iar cele mai promițătoare idei se vor califica în etapa a treia a programului. De asemenea, echipele selectate în acest punct vor primi un premiu de 5.000 de euro care va fi folosit în dezvoltarea ideii.

Etapa de incubare va începe în luna iunie și se va întinde până la finalul lunii septembrie. Echipele vor beneficia de workshop-uri, evenimente și sesiuni de mentorare individuale, structurate pentru a răspunde diferitelor nevoi pe care un startup le are pentru a se lansa în piață.

Întâlnirile vor fi organizate atât online, cât și în persoană în Oradea, dar se încurajează prezența în persoană. Programul este potrivit și pentru cei care au un loc de muncă, însă implicarea este zilnică, la fel ca în cazul unui job part-time.

„Make IT in Oradea”, organizatorul Bright Labs Incubator, oferă și finanțări de tip “for equity” de până la 50.000 de euro startup-urilor de tehnologie care au un produs lansat în piață de cel puțin trei luni și care prezintă o creștere substanțială lunar.

Rezultatele primei ediții Bright Labs Incubator

În prima ediție 35 de echipe și-au înscris ideea de startup, 22 au fost selectate în etapa de preincubare, 8 au fost acceptate programul Bright Labs Incubator, iar 3 au primit finanțare în valoare totală de 115.000 de euro.

Toți absolvenții programului fac parte acum dintr-o comunitate în care vor beneficia de suport din partea mentorilor.

A doua ediție a programului de incubare Bright Labs Incubator, este organizată de Make IT in Oradea și este creat la inițiativa Primăriei Oradea și a mai multor companii IT locale.

Ce este Make IT in Oradea

“Make IT in Oradea” este o organizație non-profit fondată la inițiativa Primăriei Oradea și ADLO SA, împreună cu membrii locali Smartware, Paymo, Mobiversal, Helion, RO et CO International, și partenerul național Orange România.

Scopul organizației este de a crește ecosistemul local de IT. Inițiativa este construită pe trei direcții: dezvoltarea abilităților antreprenoriale și consolidarea comunității de startup-uri, finanțări și facilități fiscale pentru companii de IT și păstrarea și atragerea talentelor prin acordarea de burse pentru elevi și studenți, și integrarea lor în comunitatea locală de startup-uri.