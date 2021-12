Primăria Oradea, investitor în startup-uri: 50.000 Euro pentru o platformă online ce conectează furnizorii și revânzătorii

Primăria municipiului Oradea debutează ca investitor în startup-uri de tehnologie: programul său de sprijin pentru antreprenori, Make IT in Oradea, a acordat o finanțare de 50.000 de euro unei platforme business-to-business, care pune în legătură furnizorii și revânzătorii.

„Make IT in Oradea” este o organizație non-profit fondată la inițiativa Primăriei Oradea și ADLO SA, împreună cu membrii locali Smartware, Paymo, Mobiversal, Helion, RO et CO International, și Orange România ca partener național. Scopul organizației este de „a crește ecosistemul local de IT”, a informat aceasta, marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Inițiativa este construită pe trei direcții:

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și consolidarea comunității de startup-uri.

Finanțări și facilități fiscale pentru companii de IT.

Păstrarea și atragerea talentului prin acordarea de burse pentru elevi și studenți.

Pe partea de startup-uri, „Make IT in Oradea” administrează un fond anual de 300.000 de euro în cadrul Bright Labs Incubator, unde fondatorii de startup-uri de tehnologie își pot înscrie ideea pentru a primi mentorare și finanțare.

Acum, la un an de la lansare, organizația a acordat prima finanțare: 50.000 euro pentru startup-ul orădean OptiOffer. Acesta a dezvoltat o afacere de tip Supplier - Reseller Platform (SRP).

Este vorba despre o platformă Business to Business (B2B) pentru managementul ofertelor comerciale și eCatalog care conectează furnizorii și revânzătorii, pentru a face vânzarea și achiziția de produse și echipamente mai eficientă, fără sute de cataloage PDF sau printate, liste de prețuri și e-mailuri. O astfel de platformă aduce experiența online Business to Consumer în tranzacțiile B2B.

Platforma ajută antreprenorii și agenții de vânzări să se concentreze pe relația cu clientul, în loc sa petreacă ore în șir pentru gestionarea cataloagelor, ofertelor de preț și comenzilor către furnizori.

„În lumea echipamentelor profesionale, crearea unei singure oferte poate dura de la câteva ore la cateva zile, în funcție de complexitatea proiectului. Astăzi, acest proces se face manual: agentul de vânzări copiază descrierile, specificațiile și prețurile produselor din cataloage PDF într-un document Word sau Excel - oferta comercială. Este un proces de du-te-vino pentru multe companii, care nu s-a schimbat major din anii 90.”, a explicat Bogdan Boța, co-fondator și Chief Technology Officer al companiei OptiOffer.

Produsul se adresează în special companiilor mici și mijlocii care comercializează echipamente și produse. Aceștia pot fi revânzători sau distribuitori care desfășoară activități de vânzare B2B din industrii precum utilaje pentru industria HoReCa, energie verde, echipamente de climatizare și așa mai departe.

Viziunea pentru un altfel de comerț B2B

„Într-o lume ideală, ar fi foarte ușor să găsești și să cumperi online toate echipamentele necesare funcționării unui hotel, la fel cum cauți și cumperi un telefon sau un laptop. Cu OptiOffer ne dorim să ajutăm clienții finali, pentru ca aceștia să nu mai aștepte zile întregi după oferte și documente de la revânzători și să nu se mai piardă în zeci de e-mail-uri pentru fiecare achiziție. Vrem ca revânzătorii să poată vinde de oriunde s-ar afla și să încaseze banii cât mai repede. Și nu în ultimul rând vrem ca producătorii să aibă acces la o rețea de revânzători filtrați și verificați, cărora să le dea acces instant la eCatalog-ul propriu. Pentru a realiza asta, trebuie creată o rețea unde producătorii pot găsi revânzători și distribuitori, cărora să le poată da acces instant la eCatalog-ul lor. Într-un astfel de catalog, produsele și prețurile sunt mereu actualizate, iar asta înseamnă că orice produs nou adăugat și orice schimbare de preț va ajunge de la producător la distribuitor și revânzător în mod automat, fără erori, în doar cateva secunde. Scopul final este de a finaliza deal-uri corecte în timp record. La rândul lor, revânzătorii vor putea să-și gestioneze furnizorii, ofertele și deal-urile în mod eficient de oriunde”, a afirmat Nichita Herpuț, co-fondator și Chief Executive Officer al companiei OptiOffer.

Procesul de finanțare a startup-urilor

David Achim, director executiv al Make IT in Oradea și cel care a condus procesul de finanțare declară:

„Pe Make IT in Oradea și pe mine personal, Nichita și Bogdan ne-au uimit și continuă să o facă. Sunt, cred eu, cazul ideal de fondatori al unui startup de tehnologie, se completează extraordinar, au dovedit abilități extraordinare de dezvoltare a startup-ului până în acest moment și au o ambiție incredibilă. Când privesc cu 6 luni în urmă și îmi aduc aminte de prima noastră întâlnire, este fabulos modul în care au evoluat din toate punctele de vedere. Aștept cu nerăbdare să văd evoluția lor în următorii ani și sunt convins că Optioffer poate fi următorul mare succes, atât al ecosistemului orădean cât și la nivel național sau chiar internațional.”

Organzația orădeană susține că derulează un „proces de finanțare profesionist, realizat în colaborare cu specialiști din domeniul privat și este unul standard pentru industria de tehnologie”.

„Ținând cont că discutăm cu startup-uri care se lovesc de acest proces pentru prima dată, poate părea complicat la prima vedere. Încercăm atât cât putem de mult să îl facem unul cât se poate de simplu, dar în același timp să ne asigurăm că start-up-ul cu care discutăm dovedește potențialul și seriozitatea necesare. De asemenea, este și un proces de educare a fondatorilor în ce privește tranzacțiile de acest fel, pregătindu-i pentru discuțiile cu viitoare fonduri de investiții și un proces cel puțin la fel de riguros”, a adăugat David Achim.

În procesul de finanțare, startup-ul este analizat pentru a-l califica drept o companie cu potențial real de creștere. Se realizează o analiză tehnică și de business de către membrii board-ului de conducere al Make IT in Oradea și alți specialiști, după care urmează o negociere a termenilor și condițiilor generale de investiție cu fondatorii, iar în urma unei analize a documentelor societății, dacă rezultatele acesteia corespund așteptărilor investitorilor, se trece la negocierea termenilor finali ai tranzacției și semnarea contractului de finanțare. Durata acestui proces este de aproximativ 3 luni.

„Primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a obține o astfel de finanțare este să te înscrii pe website-ul Make IT in Oradea, după care vei intra în procesul de analiză și selecție. Nu avem niște preferințe stricte în ceea ce privește nișa în care activează startup-ul, însă ne asigurăm că discutăm de startup-uri cu o echipă ambițioasă și potențial real de piață care pot scala la nivel global folosind tehnologii de ultimă generație”, a mai explicat David Achim.

„Pentru noi a fost extraordinară aceasta oportunitate. Nici nu știam și nici nu credeam că în Oradea se poate întâmpla așa ceva!”, a spus și Nichita Herpuț, OptiOffer.