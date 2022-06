București: Înscrieri online la competiția Spotlight 2022, premiu de sute de mii de euro și mentori de top pentru startup-uri tech

Startup-uri tech românești și din străinătate se pot înscrie online, în peropada 7 iunie - 1 septembrie 2022, la competiția Spotlight 2022, de la București, pentru șansa de a câștiga un premiu-investiție de ordinul sutelor de mii de euro.

Potrivit unui comunicat transmis marți StartupCafe.ro, după doi ani în care s-a desfășurat online din cauza pandemiei COVID-19, anul acesta Spotlight revine în format fizic, în cadrul conferinței internaționale How to Web, care va avea loc în pe 21 - 22 septembrie 2022, la Face Convention Center din București, în parteneriat cu Google for Startups.

Înscrierile la Spotlight 2022 se fac AICI. Anul trecut, premiul-investiție s-a ridicat la 350.000 de euro și a fost câștigat de Alpha AR, un startup de inteligență artificială, din Estonia. Valoarea premiului nu este aceeași an de an și va fi anunțată în preajma evenimentului.

Programul și competiția Spotlight din cadrul conferinței How to Web reprezintă de 10 ani o platformă de propulsare pentru startup-urile inovative și o șansă unică de dezvoltare a oportunităților de business. Aducând împreună investitori, fondatori de startup, experți și o audiență cu sete de inovare, How to Web creează contextul ideal de creștere pentru aceste companii la început de drum.

Startup Spotlight 2022 - condiții de participare

La sesiunea de aplicări pentru Spotlight 2022, din perioada 7 iunie - 1 septembrie, organizatorii așteaptă peste 250 de aplicanți din Europa Centrală și de Est, care vor fi analizați în funcție de puterea de inovare și scalabilitatea lor. După prima etapă de selecție, aproximativ 40 de startup-uri vor intra în programul de matchmaking Spotlight. În cursa pentru marele premiu, 20 dintre acestea vor urca pe scena din cadrul conferinței How to Web.

Startup-urile care se pot înscrie la acest program și competiție trebuie să:

aibă o durată de viață sub 5 ani și

să nu fi primit investiție mai mare de 1 milion de euro.

Spotlight: Un fondator al Payhawk, primul unicorn bulgăresc, va urca pe scenă, la București

Interacțiuni directe cu investitori globali, sesiuni de matchmaking sau expoziție dedicată startup-urilor în cadrul conferinței How to Web sunt beneficiile de care au parte participanții, pe lângă experiența de pe scenă și șansa la marele premiu.

Spotlight debutează cu peste 50 de mentori și investitori de referință în lumea tehnologiei, care vor oferi peste 200 de întâlniri 1:1. Echipele de anul acesta se vor putea conecta cu experți din industriile de marketing, produse tech, media și relații publice, vânzări, design, operațiuni, precum și investitori de la companii renumite.

Dan Lupu (Earlybird Ventures Capital), Mirela Mus (Product People), Ondrej Bartos (Credo Ventures), Dan Oros (Google for Startups), Bogdan Axinia (eMag Ventures), Monica Obogeanu (Orange România) sau Enis Hulli (500Startups) sunt primele exemple de mentori și investitori la care vor avea acces direct participanții Spotlight.

Finaliștii Spotlight vor avea ocazia să împartă scena How to Web 2022 cu experți, fondatori și investitori cu renume, anunțați în cadrul conferinței. Matt Lerner, Fondator Startup Core Strengths, Erin Staples, Senior Community Advocate Orbit, Hristo Borisov, CEO și Co-Fondator Payhawk, Cathy White, Director CEW Communications, Sergiu Neguț, Co-fondator FintechOS, Christoph Auer-Welsbach, Co-Fondator Kaizo, Carlos Espinal, Partener Seedcamp sau Andrew Michael, CEO Avrion și gazdă Churn.fm, sunt o parte din cei care vor întregi agenda conferinței.

Echipele finaliste în cadrul programului și competiției Spotlight din ultimii 3 ani au ridicat aproximativ 25 milioane de dolari în finanțare, până în prezent. Printre Alumni Spotlight se numară: Marionette (Y Combinator Alumni), TypingDNA (finanțați de fondul AI Google Gradient), InnerTrends (500 Startups Alumni) și alte echipe care au avut un progres remarcabil precum MediJobs, Neurolabs, Machinations sau Cartloop.

„Cel mai satisfăcător aspect în câștigarea competiției Spotlight a fost faptul că această experiență ne-a validat produsul și ne-a demonstrat că utilizatorii cred în viziunea noastră. Suntem recunoscători pentru această oportunitate, care a venit la momentul potrivit și a propulsat Cartloop în perioada care a urmat”, au declarat Lisa Popovici și Andrei Negrău, fondatorii Cartloop - startup-ul câștigător al ediției Spotlight 2020.

Experiența How to Web 2022 este realizată în parteneriat cu Google for Startups, cu sprijinul eMag și al altor companii prezente în România.