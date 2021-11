VIDEO. Un startup estonian a câștigat premiul românesc de 350.000 Euro. Iată ideile de afaceri de la Spotlight 2021

Startup-urile participante în program au acces la alte beneficii oferite de către partenerii competiției.

„Încă din 2011, Spotlight a ajutat fondatorii de startup-uri early-stage din Europa de Est, punându-i în contact cu experți și investitori relevanți. Deși, în mod tradițional, acest program se desfășura în cadrul conferinței How to Web, a trebuit să-l mutăm online, pentru a-l adapta și pentru a-i oferi o amploare și mai mare. Totuși, un lucru a rămas același - Spotlight este locul ideal pentru profesioniștii ambițioși și entuziaști”, adaugă Bogdan Iordache, fondator How to Web.

Din juriu au făcut parte lideri ai comunității de business tech din România și din regiune, ca Dan Oros (Google), Ondrej Bartos (Credo Ventures), Lavinia Neagoe (Fitbit), Andrei Dudoiu (SeedBlink), Mălin Ștefănescu (TechAngels), Alexandru Bogdan (RocaX), Dan Mihăescu (GapMinder Venture Partners), Andrei Pitiș (Simple Capital), Adrian Erimescu (Growceanu), Mircea Vădan (Transylvania Angels Network), Bogdan Axinia (eMAG).

Spotlight 2021 a început pe 5 octombrie, iar pe parcursul programului startup-urile au beneficiat de peste 1.000 de întâlniri individuale cu lideri ai industriei de tehnologie. Printre aceștia se numără: Luciana Lixandru (Sequoia), Nicolas Dessaigne (Y Combinator), Irina Haivas (Atomico), Carlos Espinal (Seedcamp), Andrei Brașoveanu (Accel), Hristo Borisov (Payhawk), Nopadon Wongpakdee (Startup Core Strengths), Ramli John (Product-Led Institute), Andy Budd (Clearleft), și Ondrej Bartos (Credo Ventures), precum și reprezentanții a peste 50 de fonduri de investiții, cum ar fi: EarlyBird Venture Capital, Credo Ventures, 500 Startups Istanbul, Speedinvest, SOSV, Gamegroove Capital, LAUNCHub Ventures, Market One Capital, Eleven Ventures, Smok Ventures, eMAG Ventures, Flashpoint Capital, Notion Capital și alții.

Programul Spotlight este realizat în parteneriat cu Google for Startups și companii ca Fitbit, KPMG România, Mastercard România, Microsoft România și altele.

Lansată în 2011 și organizată inițial în cadrul conferinței How to Web, Spotlight este cea mai cunoscută competiție din regiunea Europei de Est adresată startup-urilor din tehnologie care vor să se dezvolte la nivel global.