Fondatorii Glovo dau finanțări de 200.000-500.000 EUR unor startup-uri europene, prin fondul lor de investiții

Fondatorii platformei de livrări Glovo, Oscar Pierre și Sacha Michaud (foto), au lansat un fond de investiții prin care oferă finanțări de capital de risc de câte 200.000-500.000 de euro unor startup-uri de tehnologie din Europa, cu focus pe sudul continentului.

În schimbul unui procent minoritar din business, fondul de venture capital Yellow VC acordă investiții pre-seed unor firme în stadiu incipient de dezvoltare, cu idei revoluționare pe domenii B2C (produse și servicii pentru consumatori) și B2B (pentru companii).

În plus, investitorii oferă antreprenorilor aflați la început de drum și mentorat în procesul de scalare internațională a afacerii. „Vrem să dăm și noi înapoi și să împărtășim ceea ce am învățat pe calea grea (pe care am urmat-o)”, spun investitorii.

Fondul de capital de risc precizează că vizează startup-uri tech din toată Europa, dar în special din Franța și sudul continentului: Spania, Italia, Portugalia.

Alături fondatorii Glovo, Oscar Pierre și Sacha Michaud, care conduc fondul de investiții din poziții de general partner, în cadrul Yellow mai activează Adam Lasri (tot general partner) și Victor Navarro (principal).

Yellow VC poate fi contactat pe mail, la hello@yellow.vc, sau pe site.