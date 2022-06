VIDEO INTERVIU Ce spune co-fondatorul Glovo despre disponibilizările făcute pe Zoom în România

Sacha Michaud, co-fondatorul unicornului spaniol Glovo, spune, într-un interviu acord StartupCafe.ro, că decizia companiei de a disponibiliza pe Zoom aproape 40% dintre angajații fostului serviciu de livrări foodpanda România este justificată în contexul restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, astfel că sănătatea primează.

Prezent în România, Sacha Michaud ne-a spus care sunt planurile pe care le are Glovo în România, în următoarea perioadă, despre investiția de 80 de milioane de Euro pe care o are în plan la noi și despre reglementările propuse de Uniunea Europeană pentru lucrătorii de pe platformele digitale.

Co-fondatorul a mai vorbit despre cum vede piața românească de aplicații de mâncare, iar la final a dat și câteva sfaturi pentru tinerii antreprenori care vor să înceapă propriul business.

Aplicația de livrări Glovo este prezentă la noi din anul 2018. Acum are peste 10.000 de parteneri și a fost descărcată deja de peste 5 milioane de utilizatori.

Startup-ul a fost lansat de doi antreprenori, Oscar Pierre și Sacha Michaud, în anul 2015, la Barcelona și operează în Europa de Sud-Vest, Europa de Est și Africa Subsahariană.

În 2019, Glovo a anunțat că a ajuns la statutul de unicorn, cu o valoare de cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unei investiții de capital de risc de 150 de milioane de dolari acordată de Mubadala, din Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite).

La nivel global, aplicația de livrări este prezentă în peste 3.500 de orașe din 25 de țări, are 3.500 de angajați și peste 75.000 de curieri activi lunar.

În continuare, citiți și urmăriți interviul cu Sacha Michaud, co-fondator Glovo.

Pentru început, spune-ne despre planurile Glovo în România. Care este următorul pas în afacerea Glovo din România?

Echipa este aici de ani de zile și a construit o afacere umitoare aici. Suntem (n.r. prezenți cu serviciile Glovo) în aproape 60 de orașe. Deci, primul pas cred că este să ne extindem în orașe mai mici, cred că vom ajunge la 90 cât de curând.

Și, totodată, continuăm strategia noastră de a construi mai multe categorii, printre altele, construirea de afaceri solide în zona de quick commerce (Qcommerce), produse alimentare, magazine de retail, digitalizarea micro-întreprinderilor, astfel, clienții care vin în mod normal în restaurantul sau în magazinul lor să poată face acest lucru digital. Cred că acestea sunt elementele cheie, cred că va fi un segment care va crește incredibil de repede, în următorii câțiva ani. Și chiar vrem să fim parte din asta.

Cifra de afaceri aici, în România, a crescut de cinci ori în primul an de pandemie COVID, dar nu ați reușit să treceți pe profit? Unde puneți banii?

Ei bine, investim foarte mult în România, adică în 2022, vom investi peste 80 de milioane de euro în țară. Acest lucru include (n.r. investiția se va duce către) echipa, marketing, operațiuni. Încă investim foarte mult, este o țară cu o creștere foarte mare pentru noi.

Și cred că vom continua să investim puternic. Vedem un potențial imens aici. Echipa face o treabă uimitoare. Și, știți, de asemenea, dezvoltarea echipei locale pentru a conduce întreaga regiune, unde este un hub regional acum, în care opt țări sunt gestionate din afara sediului din București. Deci încă sunt multe de făcut.

Uniunea Europeană a propus legi pentru a schimba statusul lucrătorilor de pe platforme digitale, cum este cazul Glovo. Este acest lucru o amenințare pentru businessul vostru?

Nu, absolut nu. Suntem în favoarea unei reglementări progressive pentru toate sectoarele tehnologice, platforme, economia platformei, livrările la cerere sunt una dintre acestea. Lucrul grozav în a fi european este că, știți, drepturile sociale ale lucrătorilor sunt foarte importante pentru noi toți. Și asta ne face foarte „europeni” în comparație cu America sau Asia, unde, știți, valorile sunt puțin diferite.

Îmbrățișăm reglementările europene ale UE care continuă să permită oamenilor să lucreze flexibil, să lucreze dynamic. Viitorul muncii se schimbă și credem cu fermitate că o bună reglementare este mult mai mult un plus decât un minus, așa că suntem foarte în favoarea acestei reglementări.

Totodată, în mai, aproape 40% din angajații foodpanda din România au fost disponibilizați. Presa britanică scria că angajații au fost disponibilizați pe Zoom. Vedeți acest lucru ca pe o practică normală?

În primul rând, vreau să spun, erau undeva la 150 de oameni în afacerea foodpanda. Aproape tututor li s-a oferit să se alăture afacerii. De fapt, din cei 250 de angajați de astăzi, în România, majoritatea provin de la foodpanda.

Așa că, ceea ce am făcut a fost să ne hotărâm să închidem zona de suport clienți, este ceva ce nu facem „in house” , externalizăm. Și știți, nu am vrut să schimbăm acea dinamică pe baza asta. Așa că am închis serviciul de asistență pentru clienți, li s-au oferit alternative și am externalizat asistența pentru clienți.

Așadar, realitatea este că suntem foarte mulțumiți de echipa foodpanda. Marea majoritate sunt încă printre noi. Ei conduc afacerile noastre aici. Deci suntem foarte fericiți de acest lucru. Despre Zoom, în contextul COVID, există restricții.

Și nu cred că sub nicio formă, mai ales dacă este un risc pentru sănătate, că ar trebui să schimbi restricțiile. Așadar, este ideal să ne întâlnim pe Zoom și să nu o facem față-n față? Probabil că nu. Dar cred că sănătatea ar trebui să fie pe primul loc. Și li s-a dat, de asemenea, suficient timp pentru a decide.

Deci, dacă cineva nu s-a hotărât să continue, a avut o fereastră de două luni în care a putut lua o decizie calmă, dacă vrea să continue sau nu cu noi. Deci cred că a fost făcut corect. Sperăm să se termine această pandemie. Ultimii doi ani ai au fost de „remote și fără contact”. Și ne-am gândit că este cel mai bine, având în vedere restricțiile de sănătate din România la acea vreme.

Just Eat Takeaway s-a retras din România. Cum vezi piața de la noi în acest moment?

Ei bine, știi, suntem aici de 4 ani. Am început cu o singură persoană, cu Victor, apoi am adus restul echipei. Așa că încercăm să ajungem la 50 de oameni, una dintre piețele noastre de top din întreaga lume și suntem foarte fericiți. Trebuie să ne focusăm pe noi. Cred că este trist (n.r. referitor la decizia Just Eat Takeaway de a ieși din România). Îmi place foarte mult concurența, ne face să fim o companie mai bună, să facem o treabă mai bună, să servim mai bine consumatorii și partenerii noștri. Deci, cred că este sănătoasă competiția. Și știi, e trist să-i văd plecând.

Ce poți să ne spui despre afacerea globală Glovo? Este pe profit?

Nu, nu suntem pe profit, încă ne focusăm pe creștere în acest an. Și probabil și anul viitor. Deci credem că este o oportunitate să investim în creștere la momentul actual. Sunt piețe care sunt profitabile. Deci Europa este deja profitabilă. România va fi anul acesta. Țările, cu cât operează mai mult, cu atât devin mai profitabile. Deci vedem o tendință foarte bună acolo. Dar încă investim în piețele cu creștere rapidă din această regiune. Africa, spre exemplu, care este unul dintre cele mai recente continente în care ne-am lansat. Deci, ne vom concentra pe creștere încă anul acesta și cea mai mare parte a anului viitor.

Care este evaluarea actuală a Glovo?

Nu știu. Pentru că depinde de Delivery Herores, prețul acțiunilor, care se schimbă în fiecare zi, avem tendința să nu ne uităm la asta. Și avem multă muncă de făcut, încă o mulțime de afaceri neterminate, pentru a ne construi visul. Deci suntem încă la început.

Nu prea îmi plac evaluările, cred că ceea ce trebuie să facem este să creștem afacerea, să ne asigurăm că echipa este super angajată în business, fericită. Totodată, să ne asigurăm că partenerii noștri, acestea sunt magazine și restaurante, 90% dintre acestea sunt întreprinderi mici, care vor aduce niște venituri suplimentare, au o relație bună cu noi. Livratorii sunt fericiți. Și, evident, consumatorii noștri continuă să revină și să comande din magazinele și restaurantele lor preferate. Ne concentrăm pe asta și vom fi în locul potrivit.

La final, te rugăm să transmiți un mesaj tinerilor antreprenori din România.

Cred că antreprenoriatul nu este pentru toată lumea. Este greșit să spui că este așa. Dar unii oameni simt că vor să construiască propriul proiect, propria lor companie și pur și simplu fac asta. Nu ai nimic de pierdut. Majoritatea startup-urilor eșuează. Dar înveți din acel eșec mai mult decât dacă ai lucra pentru altcineva. „Go for it!”.

Focuseaza-te pe câteva lucruri, lucruri care te fac diferit. Nu încercați să construiți o companie perfectă din prima zi. Concentrează-te pe câteva lucruri și fă-le foarte bine. Apoi poți începe să adaugi perfecțiunea atunci când devii mai mare și să te înconjori de o echipă grozavă, pe care nu va trebui să o construiești singur. Ai nevoie de oameni puternici, care sunt de fapt mai buni decât tine, care să construiască aceste companii mari.