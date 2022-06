Aplicația de livrări takeaway.com a plecat din România cu pierderi crescute. Făcuse masiv angajări aici

Aplicațiile de livrări au crescut mult în pandemia COVID-19, când consumatorii au trecut pe comenzi online să-și ia mâncare de la restaurante, dar, în România, firma de aici a takeaway.com, deși și-a crescut încasările și și-a mărit echipa, a înregistrat pierderi mari, iar șefii gigantului delivery au decis retragerea din țara noastră.

Serviciul de livrări takeway.com, parte a colosului Just Eat Takeaway, lucra în România pe firma Hellohungry SA.

În 2021, cel de-al doilea an al pandemiei COVID-19, firma a avut venituri totale de 46,4 milioane de lei (9,4 milioane euro), în creștere cu 22% față de anul 2020, când a început epidemia mondială cu coronavirusul. De altfel, în 2020, firma din România a takeaway.com făcuse venituri de 38,2 milioane de lei, în creștere fulminantă, cu 74,2% față de 2019, ultimul an ante-pandemic.

Datele apar la Ministerul de Finanțe, după raportările recente ale firmei.

Evoluția venituriilor și a profitului/pierderilor Hellohungry (în milioane lei)

Hellohungry a făcut și angajări masive. În 2019, înainte de pandemie, avea 72 de salariați, pentru ca în 2020 să accelereze angajările cu 89%, ajungând la 136 de oameni. În 2021, firma a mai crescut personalul cu 8,8%, ajungând la 148 de oameni în echipa din România. În total, în primii 2 ani ai pandemiei COVID, firma românească a takeaway.com și-a crescut personalul cu mai mult de 100%. În anul 2017, înainte să fie preluată de olandezi, Hellohungry România avea doar 13 angajați, iar în 2018, primul an în care a fost luată de takeaway.com și-a crescut personalul la 35. De menționat că aici nu includem curierii, care sunt angajați la alte firme sau pot lucra și pe cont propriu.

Au crescut și cheltuielile companiei din România și așa se face că Hellohungry a încheiat anul 2021 cu pierderi de 1,09 milioane de lei (220.000 euro), după ce în 2020 abia reușise să iasă pe profit, cu 226.000 de lei, pentru prima dată în 7 ani de existență ai firmei pe piața românească. În anul 2019, ultimul dinaintea pandemiei, avusese pierderi de 709.000 lei.

Just Eat Takeaway și-a luat serviciul de livrări și a plecat away din România

Șefii din Olanda au spus stop. Gigantul Just Eat Takeaway a decis retragerea aplicației de pe piața românească începând cu 1 iunie 2022. Servicii ca Glovo, Tazz by eMAG sau Bolt Food se luptă acum pentru supremație în livrările rapide, pe piața din România.

„În ultima perioadă, presiunea competitivă, dezvoltarea noastră relativă și penetrarea de ansamblu pe piața livrării de alimente în România au fost insuficiente pentru a susține o afacere sănătoasă. Având în vedere acest lucru, am luat decizia dificilă de a ne opri operațiunile în România. Închiderea acestei piețe ne permite să ne concentrăm pe poziții profitabile sustenabil și de lider pe piață”, și-a motivat decizia Just Eat Takeaway.

Colosul livrărilor pe bicicletă Just Eat Takeaway s-a confruntat cu pierderi de 190 de milioane de euro în prima jumătate a anului 2021, cu perspective și mai sumbre. Culmea e că în România, de unde se retrage acum, tocmai afacerile companiei tocmai trecuseră pe profit în anul 2020, când a debutat pandemia COVID-19 și consumatorii s-au orientat către aplicațiile de livrări pentru a-și comanda alimente.

Gigantul Just Eat Takeaway s-a format în urma tranzacției din anul 2019, când platforma olandeză Takeaway.com a cumpărat serviciul britanic de livrări Just Eat, entitatea rezultată în urma fuziunii fiind evaluată atunci la 10 miliarde de dolari. În 2020, Just Eat Takeaway a preluat și Grubhub, un serviciu american de livrări, pentru suma de 7,3 miliarde de dolari.

Just Eat Takeaway este condusă de CEO-ul Jitse Groen, cel care a fondat, în anul 2000, la Amsterdam, platforma Takeaway.com. Listate pe Bursa Euronext de la Amsterdam, acțiunile colosului de delivery au scăzut puternic în ultimul an și jumătate, de la un vârf de 108 euro atins în octombrie 2020 la 20 de euro și 35 de cenți în prezent. Acum, compania mai are o valoare de piață de circa 4,4 miliarde de euro.

În România, Takeaway.com a pătruns începând cu februarie 2018, când a cumpărat grupul bulgăresc Hellohungry, prezent deja pe piața de aici. În Bulgaria, grupul opera prin platforma BGMenu.bg, iar în România, prin Oliviera. Valoarea de achiziție s-a ridicat atunci la 10,5 milioane de euro. În bilanțurile depuse la ANAF, firma Hellohungry S.A. a avut pierderi ani de an, în perioada 2014-2019.