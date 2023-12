Fondatorul unui startup de mașini electrice, condamnat la închisoare pentru că și-a înșelat invesitorii. Compania a dat la vale un camion electric, ca demonstrație

Antreprenorul american Trevor Milton, fondator și director general (CEO) al startup-ului american de camioane electrice Nikola, a fost condamnat, luni, la patru ani de închisoare pentru că și-a înșelat investitorii.

În 2022, Milton a fost pus sub acuzare de autoritățile americane pentru că s-ar fi lăudat în mod fals cu tehnologia sa, cu scopul de a obține bani de la investitori, potrivit Reuters.

Luni, la mai bine de un an de la punerea sa sub acuzare, un mare juriu federal din New York a anunțat că omul de afaceri a fost condamnat la patru ani de închisoare.

Conform justiției americane, Milton s-a implicat în acțiuni de „fraudă cu valori mobiliare și înșelătorie prin mijloace electronice”. Acestea, potrivit sursei citate, au legătură cu planul său de a induce în eroare investitorii cu privire la tehnologia companiei pe care a fondat-o, Nikola Corporation.

„Trevor Milton a mințit investitorii iar și iar - pe rețele sociale, la televizor, în podcast-uri și în scris. Sentința de astăzi ar trebui să fie un avertisment pentru fondatorii de startup-uri și executivii corporațiilor de oriunde - „Prefă-te până reușești” nu este o scuză pentru fraudă, și dacă induci în eroare investitorii, vei plăti un preț mare”, a spus procurorul Damian Williams.

Pe lângă pedeaspa cu închisoarea, Trevor Milton trebuie să plătească și o amendă în valoare de 1 milion de dolari.

Cum a început totul și cine este Nikola, startup-ul de camioane electrice prezentat ca un potențial „rival” al Tesla

Trevor Milton (41 de ani) a fondat startup-ul Nikola în 2014, prezentându-l drept o afacere cu ambiții mari și un potențial „rival” al Tesla, care a atras atenția investitorilor. Astfel, antreprenorul a reușit să strângă pentru startup-ul său de camioane nepoluante finanțări în valoare totală de 3,4 miliarde de dolari, conform CrunchBase.

În 2018, însă, firma, care poartă numele savantului sârb Nikola Tesla (la fel ca celebra companie a lui Elon Musk) a publicat un video promoțional în care apărea un prototip de camion care rula la vale, fără să fie acționat de motor.

Compania s-a apărat spunând că era vorba despre o înregistrare mai veche, iar tehnologia sa nu era definitivată. În plus, susținea Nikola, niciodată nu ar fi afirmat că acel prototip era funcțional. Ulterior, firma a anunțat că a proiectat alte tipuri de camioane electrice, cu emisii zero, inclusiv cu celule de hidrogen.

În iunie 2020, firma s-a listat pe bursa NASDAQ, după cum am mai arătat pe StartupCafe.ro. Nu s-a listat direct, printr-un IPO (ofertă publică inițială), ci printr-un procedeu cunoscut sub denumirea de SPAC - special purpose acquisition company. Mai simplu, a fuzionat cu compania unui fost șef din cadrul General Motors, care deja era pe bursă.

Deși în acel an a avut venituri simbolice, sub 100.000 de dolari în primul semestru, investitorii au cumpărat acțiuni de la startup.

Câteva luni mai târziu, în septembrie 2020, firma a anunțat un parteneriat cu Geeral Motors, în care gigantul auto american urma să cumpere 11% din acțiunile companiei de vehicule electrice și să se angreneze în producție împreună. Astfel, în urma anunțului, acțiunile Nikola au crescut puternic.

Deși totul părea bine și frumos în parcursul companiei, justiția din SUA arată acum că în perioada noiembrie 2019 - septembrie 2020, Trevor Milton „a fost implicat într-un plan de înșelăciune a investitorilor, determinându-i să cumpere acțiuni ale Nikola”. Pentru a-i convinge să cumpere acțiuni, el ar fi făcut declarații false cu privire la dezvoltarea produselor și tehnologiei companiei sale.

Printre altele, procurorii spun că Milton a mințit și când a spus că Nikola a avut succes în crearea Nikola One, un „semicamion” despre care știa, de fapt, că nu funcționa, dar și când a susținut că firma sa produce hidrogen la un cost redus, deși în realitate nu producea deloc.

