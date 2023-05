Finanțare de 25 milioane dolari pentru Hackajob, ”Tinder-ul” joburilor din IT co-fondat de un român la Londra

Un startup care folosește inteligența artificială pentru a potrivi candidații cu angajatorii, co-fondat la Londra de un tânăr antreprenor din Bârlad, a primit o finanțare de 25 de milioane de dolari într-o rundă de investiții Serie B.

Hackajob, cu birouri la Iași, New York și Londra, este un startup fondat în 2014 de românul Răzvan Creangă și colegul său de facultate Mark Chaffey.

Runda de finanțare anunțată miercuri de startup a fost condusă de firma americană Volition Capital, dar au participat și Axa Venture Partners, Foresight și Future Fund, conform TechCrunch.

Potrivit datelor de pe Crunchbase, cu finanțarea de 25 milioane dolari, Hackajob ajunge la o investiție totală de 33 milioane dolari.

Startup-ul va utiliza capitalul atras și pentru a se dezvolta pe piața din SUA.

Într-un interviu acordat StartupCafe.ro în 2018, când startup-ul a obținut o finanțare de 6,7 milioane dolari, Răzvan Creangă spunea că a „început Hackajob pentru a rezolva o mare problemă - și anume - faptul că oamenii tehnici nu sunt înțeleși foarte bine de oamenii non-tehnici. Și asta se vede în procesele de recrutare”.

„În 2015 am avut de luat decizia de a face o echipă de produs, fie în Londra, fie în România. De ce (am ales) România? Practic noi avem un nucleu de oameni în biroul din Iași, oameni cu care mai lucrasem în trecut. Inițial am pornit cu o investiție de la un business angel din România - Dragoș Nicolaescu. Pe Dragoș îl știam dinainte de Hackajob, pentru că investise și într-o altă afacere a mea. La Hackajob am avut 10.000 de lire sterline, după am mai luat încă vreo 5.000 și după am mai luat încă vreo 15.000. Dar inițial, inițial, am început doar cu 10.000” - explica Răzvan, co-fondator Hackajob.