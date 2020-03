Elon Musk uimește din nou: „Nu ai nevoie de facultate ca să înveți ceva”

Șeful Tesla și SpaceX, Elon Musk, crede că facultățile nu te ajută, cu adevărat, să înveți ceva, ci sunt mai degrabă pentru distracție.

Miliardarul a ținut o prelegere, luni, la Washington, la evenimentul Satellite 2020.

„Nu ai nevoie de facultate ca să-nveți ceva. Facultățile sunt practic de plăcere și pentru a demonstra că îți faci datoria, dar nu sunt pentru a învăța”, a spus Elon Musk, citat de CNBC.

El crede că valoarea reală în afaceri stă în „a vedea dacă cineva poate lucra din greu la ceva anume”.

Cei de la CNBC văd aici o apropiere în gândire între Elon Musk și un alt antreprenor puternic din SUA, Peter Thiel, împreună cu care a creat compania de plăți online PayPal.

Acesta din urmă, care este și unul dintre primii investitori importanți în Facebook, a creat un program antreprenoriat pentru tineri, denumit Thiel Fellowship, prin care studenții sunt încurajați să renunțe la facultate pentru a se apuca de afaceri.

Constănțeanul Alexander Stoica-Marcu, cofondator al startup-ului românesc de influencer marketing Product Lead, este unul dintre primii tineri antreprenori români admiși la Thiel Fellowship. Programul lui Peter Thiel pune la bătaie 100.000 de dolari pentru tineri cu idei de afaceri, care au curajul să se lase de facultate pentru a-și urma visul în business.

Prin 2015, Alexander a intrat la ASE București, la Contabilitate, dar a renunțat la studenția de aici după un an. „Din păcate, tot ce se întâmplă în România pe partea de studiu e foarte învechit. Nimic din ce se întâmplă la Universitate nu se aplică în viața reală” - a spus tânărul, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, în 2017.

Chiar dacă nu a reușit să obțină suta de mii de dolari de la Peter Thiel, Alexander a avut acces la un program de mentorat, la o rețea de startup-uri și tineri fondatori de business și, foarte important, la un sistem de investitori care se vor putea dovedi foarte utili.

„Am intrat între cei 30 de finaliști, nu am mers mai departe din păcate, dar mi-au oferit tot mentoratul și tot necesarul să-mi dezvolt ideile. Ei îți oferă tot ce ai nevoie, dacă ai nevoie de un contact la un investitor, te pun imediat în contact, pentru că în spate este Peter Thiel” - susține Alexander Stoica-Marcu.

În orice caz, programul lui Thiel l-a convins pe constănțean să renunțe la ASE. „Nu am absolut niciun regret, cred că a fost cea mai bună decizie din viața mea, fiindcă îmi ocupa prea mult timp și de când am renunțat la facultate am foarte bune rezultate în jobul în care activez. Simt că în acești doi ani de când sunt în agenție am învățat foarte mult și în momentul de față duc „deal-uri” (contracte - n.r.) de zeci de mii de euro, singur” - ne-a mai spus Alexander, cu siguranța tinereții și a anilor care se văd înainte mai mulți decât cei spate.

Programul Thiel Fellowship a fost urmat, printre alții, și de Stacey Ferreira, o antreprenoare americană pe care ați putut să o întâlniți și pe StartupCafe.ro.

Revenind la Elon Musk (48 de ani), el a făcut totuși facultatea, în mai multe universități, de pe două continente.

Născut în Africa de Sud, Elon Musk a intrat la o facultate de stat, la University of Pretoria, unde a urmat cursuri pentru scurt timp. Pe urmă s-a mutat în Canada, și a mers la Queen's University at Kingston, în Ontario, unde și-a cunoscut și pe cea care avea să-i devină soție, scriitoarea Justine Wilson, de care a și divorțat ulterior. Nu a terminat însă aici facultatea, pentru că s-a transferat la Wharton School, o facultate de business în cadrul University of Pennsylvania, o mare universitate particulară din Philadephia, SUA. În fine, aici a absolvit Elon Musk facultatea, cu o licență în economie. De asemenea, el a obținut și licența în fizică, tot la University of Pennsylvania.

În prezent, Elon Musk are o avere cotată la peste 44 de miliarde de dolari.