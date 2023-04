Antreprenoriatul, prin ochii unor femei din business: „Când aduci împreună oameni diferiți, nu numai din perspectiva genului, poți să rezolvi probleme”

Închide ochii pentru câteva secunde și imaginează-ți cum ar arăta un CEO (director general). Acum deschide-i. Ți-ai imaginat un bărbat sau o femeie în acest rol?

Așa a început, marți, un eveniment dedicat femeilor din business din România, cu un exercițiu propus de antreprenorul francez Gregoire Vigroux.

Deși s-au făcut progrese în promovarea egalității de gen în lumea afacerilor, un studiu internațional din 2022 arată că procentul femeilor în poziții de conducere a crescut foarte puțin în ultimii 6 ani.

Din 2016 și până în 2022, proporția angajatelor în poziții de conducere a crescut cu numai 3,6%, până la 36,9%, potrivit raportului Global Gender Gap Report, realizat de World Economic Forum.

Potrivit aceluiași studiu, va mai dura încă 132 de ani pentru a ajunge la o „egalitate completă”.

Chiar dacă este încă nevoie de multă muncă, startup-urile și marile companii își dau seama că trebuie să aibă o abordare echilibrată atunci când își formează echipele, pentru a avea succes pe termen lung.

„Când aduci împreună oameni diferiți, nu numai din perspectiva genului, ci și din punct de vedere al background-ului, al locului de unde vin, poți să rezolvi problemele într-un mod neconvențional”, a declarat Xenia Muntean, co-fondatoare și CEO Planable, startup ce a dezvoltat o soluţie de colaborare pentru echipele de social media. Xenia a făcut afirmația la evenimentul Inspiring Women in Business 2023, organizat marți în Capitală de La French Tech.

Fondatoare și fondatori de startup-uri, CEO și oameni interesați de subiect s-au strâns pentru a afla ce beneficii pot aduce unei afaceri echipele mixte de angajați, dar și ce provocări întâmpină antreprenoarele când vine vorba de obținerea de investiții pentru business-urile lor.

Xenia Muntean a explicat că în echipa ei sunt trei fondatori, ea și doi bărbați.

Trăsăturile și calitățile care stau în spatele fiecărui gen sunt relevante în lansarea unui nou produs în piață, spune Irina Pencea, General Manager eMAG România.

Astfel, primul pas este înțelegerea modului în care funcționează mintea umană și care sunt nevoile consumatorilor.

„Poți spune că femeile sunt poate mai pregătite pentru că nivelul de empatie este mai mare. Dar nu aș spune că bărbații nu pot face același lucru”, explică ea.

După 12 ani de antreprenoriat, Irina spune că pentru a lansa un produs sau o afacere e nevoie de două ingrediente: curaj și rezistență.

Viața de antreprenoare vine la pachet și cu o serie de provocări, iar una dintre cele mai întâlnite poate fi obținerea de finanțări.

Iulia Dorobanțu a lansat Charge în 2021, împreună cu alți trei antreprenori, Cristian Danciu, Adrian Țuțuianu și Aurel Basuc. Startup-ul lor vine cu soluții și servicii pentru industria energiei verzi.

Iulia spune că, în momentul în care s-a dus să caute fonduri de investiții nu s-a gândit că faptul că e femeie ar putea să o dezavantajeze.

Parte din reușita startup-ului se datorează și consiliului „format numai din femei”, spune Iulia Dorobanțu.

În grupul lor de investitori există acum două femei.

De celalată parte, Xenia Muntean afirmă că a strâns finanțare de la fonduri de capital de risc din Europa - unul din România, altul din Marea Britanie - și deși în general a avut o „experiență excelentă”, a fost nevoie de multă muncă pentru a obține o investiție.

„Cred că am susținut pitch-uri la aproape 100 de fonduri de investiții sau ceva de genul. Și am obținut doar două. Dar ai nevoie doar de două. Am auzit povești și mai rele”, spune co-fondatoarea Plenable.