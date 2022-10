Conferință despre viitorul afacerilor de familie la BT Stup, spațiu dedicat antreprenorilor, deschis de Banca Transilvania

Banca Transilvania și alți parteneri lansează o nouă conferință despre viitorul afacerilor în familie, eveniment care va avea loc la BT Stup, noul concept al BT pentru comunitatea de afacere care aduce la un loc servicii de business financiare si non-financiare.

The Next Generation este o conferință despre viitorul afacerilor în familie, care va avea loc pe 11 noiembrie.

Conferința abordează tematici pentru sustenabilitatea și viitorul afacerilor de familie:

„Execuția unei tranziții de succes între generații sau decizia asumată a vânzării afacerii către terți sunt procese critice pentru reziliența și sustenabilitatea oricărei afaceri de familie. Conferința The Next Generation oferă pentru prima oară un context în care afacerile de familie să adreseze cele mai bune practici în domeniu, relevante pentru provocările specifice tranzițiilor din România”, spune Alexandru Ghiță, Președinte și Co-fondator EA - The Entrepreneurship Academy.