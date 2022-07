VIDEO: Antreprenorii pot merge la Stup fără taxă de membership. De ce a investit BT 3 milioane EUR în centrul antreprenorial din București

„Nu există taxă de membership” - a precizat Cristina Sindile, directoarea BT Mic, companie a grupului BT, de microcreditare pentru firme mici.

Stup este un centru antreprenorial deschis în format fizic (pe Calea Șerban Vodă, nr. 206-218, București) și online, prin care antreprenorii pot beneficia de susținere din partea personalului BT și a partenerilor băncii, pentru construirea și dezvoltarea afacerilor:

„În primul rând, Stup nu este o bancă, nici nu avem de gând să facem ceva similar” - a spus Tiberiu Moisă, director general adjunct pentru clienți midcorporate și IMM din cadrul BT.

Deși a investit 3 milioane de euro în centrul antreprenorial, BT nu își propune să facă din Stup un profit center al băncii.

„Nu este CSR (responsabilitate socială corporativă - n.r.), nu donăm bani. Cum zic americanii: there is no free lunch. Există acest interes ca economia să meargă bine, să avem noi mai mulți clienți. Sigur că antreprenorii care or să vină aici sunt și clienți ai altor bănci, noi n-o să întoarcem capul să nu le promovăm produsele grupului BT, dacă au nevoie de un leasing, de o microfinanțare. Și, dacă cumva or să aibă un minim impact la creșterea PIB-ului Bucureștiului sau a țării, noi dorim ca, la cota noastră de piață, să luăm cel puțin bucata aceasta. Stup este o investiție pe care nu am nicio problemă să o justific în fața unui acționar, dar nu este un profit center, nu este nevoie să am ținte de vânzări - un anumit număr de credite, carduri de business sau alte produse. Noi credem că, dacă faci lucruri cu bun-simț și bune, asta se întâmplă” - a explicat directorul general al BT, Omer Tetik.