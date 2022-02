Cluj: Profitul scos de compania IT AROBS în 2021. Cum își atrage angajați

Compania clujeană AROBS Transilvania Software, fondată de de antreprenorul Voicu Oprean în anul 1998, și-a anunțat luni veniturile și profitul realizate în 2021, an în care s-a și listat pe AeRO, devenind cea mai mare firmă de pe piața alternativă a Bursei de Valori București.

Rezultatele firmei IT în 2021, pe scurt:

venituri operaționale la nivel individual de 172,5 milioane de lei în 2021, în creștere cu 10% față de 2020,

cifră de afaceri de 169,3 milioane de lei, o apreciere cu 10% comparativ cu 2020,

EBITDA de 48 milioane de lei, o creștere cu 2% prin comparație cu 2020,

profit net de 43,6 milioane de lei, în urcare cu 8% față de anul 2020.

Rezultatele financiare preliminare sunt cele individuale ale AROBS Transilvania Software. Rezultatele financiare consolidate vor fi prezentate la o dată ulterioară. Astfel, în ceea ce privește cifrele din 2021 ale AROBS Transilvania Software la nivel individual, serviciile software au contribuit cu 72% la cifra de afaceri a companiei, produsele cu 26%, în timp ce alte servicii au avut o contribuție de 2%. Compania se așteaptă ca industria de dezvoltare software să continue trendul ascendent, observând o creștere a solicitărilor pe zona de servicii software, dar și de produse software, precum management de flotă, optimizarea afacerilor și plăți digitale, pe fondul creșterii investițiilor în digitalizare realizate de companii și organizații.

Compania clujeană a resimțit „presiunea pe piața muncii din România”, dar în anul 2022 se bazează pe programul său de fidelizare și atragere a IT-iștilor prin oferirea de acțiuni în firmă.

„Presiunea pe piața muncii din România și-a spus cuvântul în 2021 și chiar dacă am implementat prima etapă a programului de Stock Option Plan în noiembrie 2021, efectele se vor vedea în cursul acestui an. În cele peste două luni de la listare, am observat un interes ridicat al investitorilor pentru acțiunile AROBS și avem o lichiditate care ne poziționează printre companiile de pe segmentul principal al bursei. Acest lucru ne onorează, dar ne și motivează în același timp. Le transmitem investitorilor că și în anul 2022 vom continua să fim la fel de activi pe piață și implicați în proiecte semnificative” - a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

AROBS a implementat prima etapă a programului Stock Option Plan (ESOP) pentru stimularea și retenția angajaților din cadrul AROBS, dar și din cadrul unor companii din grup. Prin acest program, AROBS urmărește transformarea angajaților în parteneri ai companiei.

„Rezultatele înregistrate de AROBS în 2021 confirmă stabilitatea, dar și potențialul de dezvoltare și în anii ce urmează. Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de atragerea de noi parteneri din Europa, dar și din Statele Unite, și de creșterea solicitărilor din partea clienților pentru serviciile și produsele noastre. Totodată, aceste rezultate se datorează colegilor și partenerilor noștri de business. Împreună am avut parte de un an extrem de solicitant cu multe necunoscute și provocări și le mulțumesc pe această cale pentru munca depusă. 2021 a fost un an intens pentru noi, în care am reușit să ducem la bun-sfârșit proiectele în care am fost angrenați, precum: pregătirea companiei pentru a deveni publică, încheierea cu succes a celui mai mare plasament privat din istoria AeRO, prin care am atras 72,4 milioane de lei și listarea la Bursa de Valori București, urmate imediat de o nouă achiziție – Berg Software”, a mai spus el.

AROBS crede că avantajul său în fața concurenților în reprezintă faptul că dezvoltă tehnologii IT pentru clienți din domenii variate.

„Atuul nostru este reprezentat de faptul că suntem o companie de tehnologie cu expunere în mai multe domenii economice, un jucător semnificativ la nivel internațional, având înglobate atât zona de servicii software, cât și zona de produse inovatoare. Totodată, activăm în zone tehnologice care permit dezvoltarea și creșterea accelerată în domenii diverse, de la Automotive – mașini autonome, electrice și hibride –, IoT, Fintech, RPA, digitalizare și multe altele”- a adăugat Voicu Oprean.

În 2021, AROBS a lansat o soluție de plată contactless și paperless, MonePOS, care se adresează industriilor de mobilitate precum taximetrie, retail, curierat, livrări, și nu numai. Soluția de plăți digitale contactless și paperless a marcat o nouă direcție de diversificare a activității companiei și intrarea pe o nouă piață.

În ceea ce privește planurile pentru anul 2022, compania va continua dezvoltarea în vederea diversificării activității și intrarea pe noi piețe.

Prin intermediul unei strategii de M&A asumată la momentul plasamentului privat din octombrie 2021, AROBS are în vedere achiziționarea de companii din domeniul IT, din zona de servicii software, precum și de soluții pentru management de flotă și pentru optimizarea afacerii. Totodată, AROBS va continua să investească în cercetare, inovare și în dezvoltarea de noi zone de expertiză. În aria de servicii și produse software, compania are în plan dezvoltarea atât la nivel național, cât și internațional pentru a-și accelera creșterea și consolidarea poziției sale pe piețele în care este prezentă. Un pas în acest sens îl reprezintă întărirea filialelor din Germania și Marea Britanie, precum și deschiderea unui birou în America de Nord.

Pentru creșterea prezenței pe piața DACH (Germania, Austria și Elveția), AROBS și Berg Timișoara – companie care s-a alăturat grupului la finalul anului 2021 – urmăresc împreună lărgirea portofoliului de clienți și extinderea serviciilor și soluțiilor furnizate în domeniile de echipamente medicale și securitate. Berg reprezintă prima achiziție realizată de companie după plasamentul privat și listarea la BVB. Rezultatele financiare înregistrate de Berg vor fi incluse în situațiile financiare consolidate la nivel de grup.

AROBS este listată pe piața AeRO începând cu data de 6 decembrie 2021.