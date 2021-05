O aplicație de plată a facturilor lunare va adăuga și transferul de bani. Aplicația e pe cale să își dubleze numărul de utilizatori și în 2021

O aplicație românească de plată a tuturor facturilor lunare, cu cardul, dintr-un singur cont va adăuga și transferul de bani ca funcționalitate pentru utilizatori și se așteaptă la o dublare a numărului de utilizatori, pentru al doilea an, consecutiv. Aplicația a ajuns deja în Polonia iar în Italia a lansat o versiune beta.

Antreprenorul Adrian Cighi, co-fondatorul startup-ului care a creat aplicația, a explicat pentru StartupCafe.ro cum merg planurile de extindere internațională, cum crește afacerea și ce a însemnat preluarea de către BT.

Pago este o aplicație de plăți cu cardul, dintr-un singur cont pentru facturi lunare la diverși furnizori dar și pentru mai multe tipuri de asigurări, taxe și impozite, reîncărcări de cartelă, roviniete și taxe de pod, precum și pentru donații către ONG-uri din România.

În 2017, Pago a fost preluată parțial de BT Investments, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, care a devenit acționar al companiei Timesafe, dezvoltatorul aplicației de plăți Pago.

Atunci, Adrian Cighi co-fondatorul startup-ului declara că parteneriatul cu Banca Transilvania le va permite să accelereze dezvoltarea aplicației Pago, iar investiția urma să fie folosită în special pentru dezvoltările tehnice ale produsului și pentru adăugarea de noi furnizori și noi tipuri de plăți.

„Asta a fost și intenția când discutam tranzacția: să ne ocupăm noi în continuare de dezvoltarea aplicației. Cei de la BT nu se implică foarte mult în stabilirea planurilor sau funcționalităților noi.

Îi ținem la curent cu ce facem și ne ajută acolo unde pot să contribuie cu ceva, dar nu se implică în dezvoltarea afacerii. Acționariatul este singura schimbare care a avut loc.”

În ceea ce privește competiția și cum își fac loc aplicațiile băncilor și cele de fintech pentru finanțe personale, Adrian Cighi spune că fiecare și-a găsit o nișă proprie.

În cazul Pago, este plata facturilor – „experiență pe care nu o găsești în alte aplicații, iar asta este ceea ce ne diferențiază”, afirmă antreprenorul.

„În Pago, facturile se actualizează în timp real, pe măsură ce sunt emise și vezi istoricul plăților indiferent unde ai făcut plata. În aplicațiile băncilor, în cel mai bun caz poți să scanezi un cod de bare și plătești fiecare factură individual. Aplicațiile fintech, precum Revolut, Monzo sau Monese, s-au concentrat pe alte servicii: un curs de schimb mai avantajos sau un card mai ușor de folosit. Apoi s-au orientat și către alte funcționalități, așa cum am făcut-o și noi, de altfel.”, explică Adrian Cighi.

După ce au rezolvat problema cu plata facturii, au adaugat și alte tipuri de plăți, precum asigurări, reîncărcări de cartelă, roviniete sau taxa de pod de la Cernavodă.

„Acum lucrăm să adăugăm și transfer de bani”, a declarat co-fondatorul aplicației, pentru StartupCafe.ro

Experiența extinderii în Polonia, cea mai mare piață Pago în Europa de Est

În 2019, au intrat într-un program de accelerare în Polonia, pentru a înțelege dacă există o piață pentru ei acolo. După 3 luni în Varșovia, li s-a confirmat presupunerea, așa că au început să lucreze la aplicație și au intrat pe piața din Polonia la sfârșitul anului trecut. Între timp au lucrat la îmbunătățirea aplicației și au făcut lansarea oficială.

Adrian Cighi spune că pentru este relativ ușor să lanseze aplicația în alte țări, pe modelul de business și de dezvoltare, dar și de conectare cu furnizorii pe care îl au. Pago face în Polonia tot ceea ce face și aplicația din România, pe facturi. Și acolo majoritatea furnizorilor au conturi online unde poți să vezi facturile și să le plătești.

„Am făcut un mesaj de introducere care ajunge la furnizor atunci când este adăugat în aplicație. Majoritatea au fost încântați spre indiferenți”, remarcă antreprenorul zâmbind.

În același timp, spune că experiența din România i-a învățat ce face Pago util pentru furnizori și, astfel, au știut să se prezinte, de la început, un pic altfel.

Adrian Cighi recunoaște că în România au avut avantajul parteneriatului cu Banca Transilvania. El povestește că, la scurt timp după preluare, BT a trimis un email intern către angajați în care anunța că au devenit acționari și i-a încurajat să testeze aplicația pentru plata facturilor.

„Drept urmare, în vreo două săptămâni am avut circa 1.000 de utilizatori noi, care erau fie angajați BT, fie prieteni de-ai lor. A fost o pornire mai bună. În Polonia, fiecare utilizator nou vine din campanii online, dar a început, încet-încet, să crească și acolo. Polonia este, pentru noi, cea mai mare piață din Europa de Est.”

Dacă în România cea mai frecventă metodă de plată e cu cash-ul la comercianți, la polonezi este transferul bancar, dar care se face tot manual. În afară de asta, cofondatorul remarcă și diferențe de comportament.

„Ei au în aplicațiile băncilor opțiunea de plată a facturilor dar, spre deosebire de noi, au o audiență mai mare, așa că și mesajele de marketing trebuie să fie diferite față de România.”

De asemenea, spune că în Polonia au metode de plată online diferite. Se plătește online mai puțin cu cardul; (polonezii) folosesc mai mult o aplicație specializată Blik care, în momentul plății, deschide aplicația băncii, generează un ordin de plată precompletat și utilizatorul achită direct din contul bancar, nu cu cardul.

„Este o modalitate de plată foarte populară: circa 70% dintre cumpărăturile online se plătesc cu Blik. Noi, în aplicație, avem doar plata cu cardul, prin parteneriatul cu Visa, așa că rămâne de văzut cum afectează asta creșterea. Până acum, nu cred că ne-a afectat foarte mult.

Probabil au fost utilizatori care se așteptau să plătească cu Blik, nu-l găseau în aplicație, iar până la urmă au adăugat cardul și fac plățile cu cardul.”

Un alt dezavantaj pe care spune că îl văd alții este faptul că Pago este din România.

„În țări precum Polonia le place să folosească servicii dezvoltate local, chiar dacă Pago are parteneriate cu o bancă și poți să plătești cu Visa. Probabil e mai mult de muncă să construiești încredere și să construiești un brand, dacă vii din altă țară. Trebuie să avem grijă să comunicăm despre beneficii și securitate, ca să depășim obstacolul acesta”.

În ceea ce privește extinderea, co-fondatorul Pago afirmă că urmează Italia. Au lansat versiunea beta, în care utilizatorii pot să-și conecteze furnizorul, dar încă nu pot face plățile. El spune că acest lucru va fi posibil după ce reușesc să aducă în aplicație o masă critică de furnizori, care ar fi 100 cei mai mari dintre cei 1.000, câți sunt în total.

„Noi avem acum 55, deci ne apropiem de acea masă critică”, explică Adrian Cighi.

Atunci când aleg țara în care să se extindă, antreprenorul spune că se uită la mărimea țării și ponderea facturilor plătite cu direct debit - metodă prin care facturile sunt plătite automat din contul bancar, dacă există suficienți bani în cont la data scadentă.

„În țările nordice sau cele precum Marea Britanie și Germania, se plătește în proporție de 70-90%. În sudul și estul Europei e foarte puțin. În România este circa 6%, în Polonia 10%, iar în Italia în jur de 30%.

Asta nu înseamnă că în acele regiuni oamenii nu au încredere în debit și bănci, ci pentru că, în momentul în care semnezi contractul cu un furnizor, anexa de direct debit este inclusă, deci este o practică frecventă.

Pentru noi, sunt suficiente piețe unde direct debit-ul nu e mare și nici nu prea mai crește, iar plata facturilor se întâmplă manual. Așa se întâmplă în cam toată Europa de Est și de Sud: Italia, Spania, Portugalia, Grecia, etc.”, explică Adrian Cighi.

Aplicația Pago în cifre

220.000 de utilizatori activi lunar în România, adică cei care deschid aplicația în ultimele 30 de zile;

365 de furnizori, cei mai mari fiind Digi, Enel, Electrica, EON, Vodafone, Engie;

811 de milioane de lei, valoarea totală procesată în 2020;

119 lei, valoarea medie a unei plăți pe factură;

80% dintre utilizatori plătesc până la 4 facturi pe lună;

4 plăți pe lună (maxim) sunt incluse în versiunea gratuită a aplicaţiei;

1 euro costă abonamentul lunar pentru 5-8 plăţi de facturi pe lună;

3 euro costă abonamentul lunar pentru 9 sau mai multe facturi;

12.000 de utilizatori activi în Polonia și 75 de furnizori din 450.

Co-fondatorul startup-ului spune că au încheiat anul 2020 cu venituri de 9,4 milioane de lei, o creștere de peste 100% față de 2019.

„Dublarea este numele lui 2021. Acesta era targetul: să dublăm numărul de utilizatori și venituri din 2020. În primele luni suntem în grafic, deci pare să fie realizabil. În perioada următoare, vrem să mai lansăm în câteva țări și să adăugăm mai multe tipuri de plăți în fiecare țară. Pregătim și o campanie de promovare mai intensă în a doua jumătate a anului, care ar trebui să ajute la creștere”.

Planuri, obiective, noi funcții

transferul de bani pentru aplicația din România

plăți pentru roviniete, taxe de pod, parcări

mai multe tipuri de asigurări

extinderea funcționalităților din Romania și la aplicațiile din celelalte țări

plata pentru transport public - bilet de tren și transport local, în Polonia

plata pentru parcări, transport public, impozite și taxe, în Italia

Co-fondatorul Pago spune că este în căutare de investitori pentru dezvoltarea internațională și existăă deja mai multe discuții, în aceată perioada. Ar fi interesant să participe la un program de accelerare în Italia.

„Am avut modelul din Polonia, unde am primit 50.000 euro, pentru că am stat acolo 3 luni și am învățat piața. Ar fi util ceva similar și în Italia, dar la ei nu sunt programe atât de generoase. Totuși, ar fi interesant să mergem acolo o lună sau două, pentru că înveți mult mai multe din experiență, decât în call-uri sau citind știri.”