Președinta Comisiei Europene vrea recalcularea compensațiilor pentru producătorii de cereale, la cererea României

Comisia Europeană trebuie să reanalizeze, la cererea României, compensațiile acordate producătorilor de cereale din statele UE din „prima linie”, afectați de importurile ieftine din Ucraina, a declarat președinta CE, Ursula von der Leyen, în urma reuniunii Consiliului European, de joi seara, la care a participat președintele Iohannis.

Joi, înainte de reuniunea șefilor de state sau de guverne din UE, Iohannis a afirmat că Direcția de Agricultură a CE trebuie să reanalizeze compensațiile acordate fermierilor români, considerate prea mici, în condițiile în care România s-a numărat printre țările principale care au ajutat Ucraina să-și exporte cerealele.

„Vreau să subliniez marele succes al culoarelor solidarității care au permis Ucrainei să exporte cantități mari de cereale și alte produse agricole. Aceasta este, pe lângă Inițiativa pentru Cereale de la Marea Neagră, a doua mare inițiativă pentru a ajuta Ucraina să-și exporte cerealele. În acest context, este important să ajutăm – și am discutat despre asta în această seară – fermierii noștri din Uniunea Europeană, care trebuie să facă față consecințelor pieței. Pentru că acum intră multe cereale pe piața europeană, iar asta are o influență asupra prețurilor. Și, prin urmare, acele țări din prima linie care ajută cel mai mult cu culoarele solidarității nu ar trebui să sufere. Ca prim pas, am mobilizat peste 56 de milioane EUR din Rezerva Agricolă de Urgență a UE. Dar nu este suficient. Acest lucru a fost foarte clar în seara asta. Prin urmare, sunt recunoscătoare României, care a depus o moțiune și care a sugerat că trebuie să analizăm creșterea acestei sume pentru fermierii din statele din prima linie” - a spus Ursula von der Leyen.