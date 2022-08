Ministrul Antreprenoriatului: Plățile la Măsura 2 IMM AGRI-FOOD, „după rectificarea bugetară”

Plățile la Măsura 2 IMM AGRI-FOOD se vor face „după rectificarea bugetară”, a spus, marți, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, în timpul unei conferințe de presă.

Întrebat de StartupCafe.ro când se vor face plățile la Măsura 2 IMM AGRI-FOOD, ministrul Daniel Cadariu a explicat:

„În primul și primul rând, ca primă etapă, după rectificarea bugetară pentru că noi în cadrul acestui program am preluat Măsura 2, cu granturile de până la 120.000 Euro și nu am avut prevedere bugetară la începutul anului. Deci primul termen este cel care să rezolve alocarea financiară și în sensul acesta, am înaintat prin adresă solicitarea, necesarul de buget, peste 1 miliard de lei, către Ministerul de Finanțe. Sper să ne fie alocată această sumă. Dar mai e un lucru care trebuie îndeplinit și aici e o chestiune tehnică. Ideea de bază este că noi, știți, în cadrul acestui program sau acest program funcționează în cadrul acelui cadru temporar COVID, care a expirat la 30 iunie și, fiind o perioadă scurtă de timp, noi, cel puțin așa a fost prevederea din Ordonanța de Urgență, am lansat programul, am încheiat contractele și abia ulterior datei de 30 iunie putem face verificarea sau ar trebui să facem verificarea firmelor care au aplicat. Din păcate, cei de la STS nu ne-au oferit partea a doua a platformei care să ne ofere posibilitatea să facem această verificare”.