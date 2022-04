Măsurile 1 și 2: Avertisment de la minister pentru beneficiarii care au ratat termenul pentru raportul de progres prima data

Beneficiarii Măsurii 2 și cei ai primei ediții a Măsurii 1, care au ratat prima oară termenul de depunere a rapoartelor de progres, la finalul implementării proiectelor, mai au la dispoziție 2 zile să-și îndeplinească această obligație, conform „legii amnistiei”, care le-a mai acordat o păsuire până pe 30 aprilie 2022, a avertizat, joi, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Amintim că perioada limită de transmitere a raportului de progres, respectiv 90 de zile pentru Măsura 1 – Microgranturi și 180 de zile pentru Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru, prevăzută inițial în legislația aferentă celor două programe, a fost prelungită prin modificarea Ordonanței de Urgență nr. 130/2022, în data de 13 aprilie.

„Aproximativ 3.900 de beneficiari ai primei etape a Măsurii 1 și alți 3.330 ai Măsurii 2 nu au îndeplinit obligația de a transmite raportul de progres, lucru prevăzut atât în contract, precum și în ordonanța de urgență care stă la baza acestor programe, găsidu-se ulterior în situația de a înapoia banii primiți. Nu am putut permite acest lucru, granturile fiind necesare pentru agenții economici, motiv pentru care am făcut toate demersurile pentru a-i repune în termen. În acest sens, am reușit să prelungim perioada de depunere a documentului până pe 30 aprilie, împiedicând astfel returnarea sumelor”, a precizat Cadariu.