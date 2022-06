LISTE finale 2022: Organizații care vor împărți fonduri UE tinerilor șomeri, să se facă patroni. 1 milion EUR în plus

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat listele finale cu organizațiile care vor derula proiecte prin care vor împărți și granturi de maximum 25.000 de euro fiecare unor tineri șomeri pentru a-i ajuta să-și deschidă mici afaceri, în patru regiuni de dezvoltare ale României.

Vorbim despre tinerii NEETs - Not in Education, Employment or Training - adică acei tineri care nici nu mai urmează o formă de învățământ sau training și nici nu și-au găsit de lucru. Nu mai intrăm în detalii, am mai scris pe StartupCafe.ro despre aceste finanțări.

În luna mai 2022 am publicat listele intermediare cu 132 de organizații selectate să deruleze proiecte în 4 regiuni de dezvoltare ale României:

Sud-Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea,

Sud-Vest-Oltenia: județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea,

Sud-Muntenia: județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași,

Centru: județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Acum s-au publicat și listele finale, care, în urma contestațiilor, cuprind o organizație în plus. Astfel, tinerii șomeri vor avea la dispoziție 133 de organizații care derulează proiecte în valoare totală de peste 130 de milioane de euro. Astfel, bugetul total al proiectelor a crescut cu aproape 1 milion de euro, adăugându-se un proiect, după contestații.

Tinerii șomeri care au domiciliul în aceste regiuni poate ar fi bine să înceapă de pe acum pregătirile.

Descarcă de AICI listele listele finale cu organizațiile admise după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia și Centru.

După ce vor semna contracte de finanțare și vor demara proiectele, aceste organizații vor derula propriile proceduri de selecție a tinerilor NEETs pe care îi va ajuta, inclusiv a tinerilor care vor putea urma calea antreprenorială și cărora le vor acorda granturile de maximum 25.000 de euro fiecare.