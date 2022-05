LISTA 2022: Organizații care vor împărți microgranturi de 25.000 EUR pentru tineri șomeri, să-și deschidă afaceri

Tinerii care nu mai merg nici la școală și nici job nu au pot să se facă patroni, iar pentru asta pot primi și microgranturi de maximum 25.000 de euro fiecare, din fonduri europene. Recent s-a publicat o listă intermediară de organizații care vor derula proiecte educaționale pentru acești tineri și care vor împărți și ajutoarele de câte 25.000 de euro pentru cei care o iau pe calea antreprenoriatului.

Vorbim despre tinerii NEETs - Not in Education, Employment, or Training - adică acei tineri care nici nu mai urmează o formă de învățământ sau training și nici nu și-au găsit de lucru.

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre aceste finanțări destinate tinerilor NEETs, din Programul Operațional Capital Uman, acum reluăm numai câteva idei pe scurt.

Este vorba de linia de finanțare „Viitor pentru tinerii NEETs I”, axa prioritară 1 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și Obiectivul Specific 1.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Acești tineri nu primesc ei direct banii să se facă patroni. Mai întâi trebuie să fie selectați în cadrul unor proiecte mari, cu valoare de până la 1 milion de euro, derulate de o serie întreagă de tipuri de administratori: ONG-uri, instituții publice, firme private, patronate, sindicate etc.

Aceste organizații vor ține tot felul de cursuri și training-uri pentru tineri NEETs, în principal pentru calificare profesională. Doar o mică parte dintre tinerii NEETs selectați vor putea merge pe calea busienss-ului.

Așadar, nu toți tinerii NEETs se vor putea califica la finanțare, cu numai cei considerați „ușor ocupabili”, adică trebuie să aibă și o calificare profesională, pe lângă învățământul obligatoriu absolvit. Un tânăr NEET ușor ocupabil ar fi, de exemplu, cineva care a terminat facultatea, dar nu s-a angajat încă.

Aceștia, vor fi instruiți și ajutați să-și facă planuri de afaceri. În final, în baza acestor business planuri vor fi selectați câțiva să primească microgranturile de până la 25.000 de euro pentru afacere.

Condițiile de finanțate sunt destul de grele. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. De asemenea, afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.

Recent s-a publicat o listă intermediară de organizații care vor derula proiecte de până la 1 milion de euro fiecare, în cadrul cărora vor distribui și microgranturile de câte 25.000 de euro pentru tinerii șomeri viitori patroni. Lista nu este definitivă, fiind supusă contestațiilor.

Totuși, cine crede că se încadrează în acest profil de tânăr NEET cu vârsta de până la 29 de ani și vrea să se facă antreprenor poate ar fi bine să-și descarce lista și să încerce de pe acum să contacteze organizațiile respective, să-și pregătească terenul pentru a fi primiți în proiectele de antreprenoriat.

Sunt 132 de organizații selectate pe listele intermediare, cu proiecte în valoare totală de aproape 130 milioane euro, care vor fi derulate în județele din 4 regiuni de dezvoltare ale României: Sud-Est, Sud-Vest-Oltenia, Sud-Muntenia și Centru. Tinerii șomeri care au domiciliul în aceste regiuni poate ar fi bine să înceapă de pe acum pregătirile.

Descarcă de AICI listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3/ „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”.

Descarcă de AICI Schema de minimis, cu toate condițiile pentru microgranturi.