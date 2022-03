Jianu (Consiliul IMM): Premierul a spus că azi se va publica Ghidul Acțiunii 4.1.1-POC, fonduri UE de max. 1 milion Euro pentru firme. Grila rămâne la fel

Președintele Consiliului Național al IMM-urilor, Florin Jianu, a declarat că premierul Nicolae Ciucă i-a spus că în cursul zilei de marți, 22 martie 2022, ar urma să se publice Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1-POC, cu o serie de modificări agreate, însă grila de punctaj va rămâne aceeași din forma consolidată a proiectului de ghid, publicată deja.

El a precizat că modificarea principală se referă la criteriile de departajare a proiectelor la punctaje egale, în viitorul Ghid al măsurii de sprijin cu fonduri nerambursabile de câte 50.000-1 milion de euro pe proiect, pentru firme micro, mici și mijlocii.

Astfel, la punctaje egale, departajarea NU se va mai face după criteriul celei mai mari scăderi a cifrei de afaceri, ci după productivitatea muncii, ponderea echipamentelor și utilajelor în grantul total și după locurile de muncă create, toate cele 3 elemente fiind luate în calcul simultan.

„Anunț întreprinzătorii că nu s-a schimbat nimic din planul de afaceri , din grila de aplicare a acestei măsuri 4.1.1. Singurul lucru care s-a schimbat e că la punctaje egale se va face, din câte am înțeles, o medie ponderată din trei elemente: productivitatea muncii, ponderea echipamentelor și utilajelor în grantul total și din locurile de muncă. Fiecare dintre aceste criterii va conta aproximativ 33%, dând astfel șanse egale întreprinzătorilor” - a explicat Florin Jianu.

„Nu s-a schimbat nimic în grilă. Scăderea cu 30% a cifrei de afaceri are în continuare punctajul cel mai mare. S-a renunțat la diferențierea (prin cifra de afaceri - n.r.) la egalitatea de punctaj, pentru că dl. prim-ministru a spus așa: Nu e corect să-l iei pe unul de la coada listei - pentru că scazi 30%, 40%, 90% - și să-l pui la început. (...) Astfel, lucrurile au intrat pe un făgaș normal, trebuie susținute întreprinderile care chiar au nevoie, nu cele care au fost tranzacționate pe piață pentru că au avut o anumită scădere a cifrei de afaceri. Nu va fi un concurs de scădere a cifrelor de afaceri, ci vor beneficia de un tratament egal toate firmele” - a mai explicat reprezentantul patronilor IMM.

El a mai afirmat că lansarea măsurii nu trebuie amânată mult față de termenul inițial de 21 martie 2022, depășit, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) având posibilitatea să se încadreze cu semnarea contractelor de finanțare cu viitorii beneficiari selectați în termenul de 30 iunie 2022, până la care ține actualul cadru temporar COVID privind ajutoarele de stat, decis de Comisia Europeană.

Jianu susține că nu ar fi nevoie de amânări mari nici dacă ar fi necesară o nouă notificare a schemei de ajutor de stat la Comisia Europeană:

„În discuția pe care am avut-o cu prim-ministrul și cu ministrul Vîlceanu, ministrul Vîlceanu a asigurat că nu este necesară o nouă notificare la Comisia Europeană. După care a revenit și a spus că este necesară această notificare. Eu am vorbit și cu președintele Consiliului Concurenței, știind dinainte, dar m-au asigurat și din partea domniei sale. Domnul ministru are 2 posibilități: