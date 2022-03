Se anunță o lovitură pentru cei care tranzacționează firme pentru fondurile UE de 50.000-1 milion Euro la acțiunea 4.1.1-POC

Cei care au apucat să cumpere firme afectate de criza COVID pentru a putea solicita fonduri europene de câte 50.000-1 milion de euro prin Acțiunea 4.1.1-POC ar putea să se fi păcălit major: guvernanții ar vrea să excludă de la finanțare companiile care și-au schimbat acționarii în ultimul an - a anunțat Florin Jianu, președintele Consiliului IMM.

Jianu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciucă și cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, privind Acțiunea 4.1.1-POC, iar concluziile anunțate de liderul patronilor CNIPMMR sunt acestea:

- ghidul se publica impreuna cu modificarile si se lasa timp pentru acomodare cu criteriile,

- se lanseaza dupa ce beneficiarii pot face teste ale platformei, ministerul va publica si un tutorial

- nu se accepta firme care si-au schimbat actionariatul in ultimul an

- criteriile de departajare la punctaj egal: productivitatea muncii, pondere echipamente utilaje in total grant, nr locuri de munca nou create, data ora inscrierii in program.