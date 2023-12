Granturile IMM POC 4.1.1/4.1.1Bis. Ministrul Câciu: „Sper ca peste 90% din proiecte să fie implementate cu succes. Îmi pare rău că o facem pe ultima sută de metri”

O serie întreagă de antreprenori și consultanți care derulează proiecte europene în cadrul măsurilor de sprijin POC 4.1.1 și 4.1.1Bis s-au plâns că nu și-au primit banii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru a-și finaliza proiectele în timp util, iar acum ministrul Adrian Câciu, chestionat de StartupCafe.ro, spune că speră ca 90% dintre beneficiari să-și finalizeze cu succes proiectele, „pe ultima sută de metri”.

E vorba despre granturile IMM de câte 50.000-500.000 euro pentru investiții, ca măsuri de combatere a crizei COVID. În total, în cele două măsuri de sprijin, au fost încheiate 2.164 contracte de finanțare, pentru care valoarea totală a fondurilor nerambursabile este de 3,2 miliarde de lei.

Acum, Adrian Câciu a declarat, pentru StartupCafe, că miercuri au fost făcute 550 de plăți către beneficiari, iar joi ar urma să intre banii în conturi, în condițiile în care „alocările de bani au venit săptămâna trecută”.

„Ieri au fost făcute peste 550 de plăți. Cu privire la aceste măsuri, trebuie văzut un pic cum a evoluat implementarea lor. Măsurile erau pur și simplu blocate la jumătatea anului, peste 1.000 de cereri nici nu erau contractate, erau bariere legislative care ar fi condus la pierderea majorității proiectelor - și nu din vina beneficiarilor, nu existau nici sumele aferente creditelor bugetare pentru asigurarea cofinanțării. Cu toate acestea, am găsit soluții să salvăm toate proiectele - puse în pericol nu de beneficiari, ci de sistem și de cei care au gândit sau, mai bine zis, ne-gândit implementarea acestor măsuri. Am modificat legislația, celebra OUG 36, am găsit soluții pentru a avea finanțare, dar alocările de bani au venit săptămâna trecută, iar tot personalul Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate este pe baricade. Nu mi-aș fi dorit sa avem acest moment, dar trebuie să aveți în vedere realitatea. Sper ca peste 90% din proiecte să fie implementate cu succes. Am încredere că le ducem la capăt și îmi pare rău că o facem pe ultima sută de metri” - a declarat, pentru StartupCafe, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.