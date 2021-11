Fonduri europene: Încă 800 de tineri care nu merg nici la școală, nici la serviciu vor primi câte 25.000 Euro să se facă patroni

O nouă serie de 800 de tineri care nici nu mai urmează o formă de învățământ și nici nu au serviciu vor putea primi fonduri nerambursabile de câte 25.000 de euro pentru a-și deschide firme, printr-un apel de proiecte care s-a deschis miercuri.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat apelul de proiecte „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” în cadrul Axei Prioritare 1 a POCU, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Pe StartupCafe am mai scris despre aceste finanțări pentru tineri șomeri care vor să-și deschidă afaceri, nu mai insistăm.

Numai câteva informații, pe scurt: beneficiarii finali vor fi tinerii NEET - Not in Employment, Education or Training, adică cei care nu mai urmează o formă de școală și nu au nici job.

Dar NU acești tineri depun acum proiectele, ci administratorii de granturi. Administratorii vor depune proiecte în sistemul informatic MySMIS 2014, în perioada 3 noiembrie 2021 ora 16.00 - 31 decembrie 2021, ora 16.00.

În acest apel vor depune astfel proiecte urmptoarele tipuri de organizații:

- Furnizori autorizați de formare profesională a adulților

- Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării

- Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

- Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat

- Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

- ONG-uri;

- Organizații de tineret, legal constituite;

- Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial;

- SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);

- Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;

- Asociații de întreprinderi.

Fiecare proiect va avea o valoare maximă de 1 milion de euro și va dura cel mult 18 luni.

Bugetul total al apelului este de 92 milioane euro, dar din acești bani numai 20 de milioane de euro vor merge către tinerii NEETs care urmează sp devină antreprenori.

Restul banilor vor intra în cursuri de calificare, training-uri, cheltuieli cu organzarea, cheltuieli cu echipele de implementare a proiectelor etc.

22.500 de tineri NEET cu vârste de 16-29 de ani vor fi recrutați de organizațiile care vor derula proiectele viitoarele (care trebuie să se depună acum), dar dintre aceștia numai 800 vor deveni patroni.

Condiții de eligibilitate pentru tinerii NEET participanți:

- Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;

- Să fie înregistrat și profilat de SPO;

- Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia , Centru).

Tinerii șomeri care vor urma ruta antreprenorială (maximum 800) trebuie să fie din categoria celor ușor ocupabili. Poate fi, de exemplu, un absolvent de faculate care nu a reușit să se angajeze și care nu s-a înscris mai departe la o altă formă de învățământ.

Microgranturile de maximum 25.000 de euro fiecare se vor acorda în baza unor planuri de afaceri.

Mai multe amănunte în Ghidul solicitantului și în Schema de minimis de 20 de milioane de euro pentru tinerii NEETs care vor face afaceri (Descarcă documentele de AICI) .

Ghidul solicitantului: