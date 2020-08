Fonduri europene 2020: Câte 25.000 Euro în București și 23 de județe, pentru tineri fără job, să se facă patroni

Statul vrea să dea fonduri nerambursabile de câte 25.000 de euro unor tineri care nu mai merg la școală și nici serviciu nu au și să-i ajute astfel să devină patroni de firme. Apelul de proiecte pregătit acum de Ministerul Fondurilor Europene se va adresa tinerilor NEETs din București, Ilfov, Cluj, Iași și alte 20 de județe.

Vorbim despre apelul de proiecte „Viitor pentru tinerii NEETs II”, finanțat din fondurile europene prin Programul Operațional Capital Uman.

Tinerii NEETs - Not in Education, Employment, or Training - sunt acei tineri cu vârste între 16 și 29 de ani care nu mai urmează nicio formă de învățământ și care nu au reușit nici să se angajeze.

Potrivit propunerii oficiale de Ghid al solicitantului, aflat încă în pregătire la Ministerul Fondurilor Europene, fonduri totale de 42 de milioane de euro vor fi puse la bătaie pentru proiecte europene de educare a tinerilor NEETs.

Aceste proiecte vor conține o serie întreagă de activități educaționale și de ocupare a forței de muncă. Printre aceste activtăți, se va regpsi și o componentă restrânsă de educație antreprenorială, la finalul căreia tinerii selectați vor putea primi subvenții de până la 25.000 de euro fiecare, pentru a-și deschide și dezvolta mici afaceri.

Astfel, din cei 42 de milioane de euro alocați tuturor activităților, 16,8 milioane de euro vor merge la schema de minimis din care se vor acorda subvențiile de maximum 25.000 de euro fiecare, pentru tinerii șomeri, viitori patroni. 672 de firme estimează MFE că vor fi înființate astfel.

Viitorii patroni nu vor avea acces direct la banii europeni, ci prin intermediul unor administratori de schemă de minimis.

În mare, întregul proces se va derula astfel:

1. Proiectele mari și mici

După definitivarea Ghidului solicitantului, o serie de organizații - solicitanții eligibili - vor depune la AM POCU proiecte cu valoare maximă de 1 milion de euro (proiecte mici), respectiv 4 milioane de euro (proiecte mari).

Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili

Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare

Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ONG-uri;

Organizații de tineret, legal constituite;

Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa)

Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare

Asociații de întreprinderi.

2. Selectarea și pregătirea tinerilor

În cadrul acestor proiecte derulate de organizațiile menționate mai sus, vor fi selectați tineri care nu mai învață și nu mai lucrează. Ei vor fi trecuți printr-o serie de cursuri profesionale și de antreprenoriat, sesiuni de mentorat și alte traininguri și vor fi ajutați să-și facă planuri de afaceri.

3. Fondurile europene pentru firme

La final, vor fi selectate cele mai bune planuri de afaceri, iar titularii vor primi subvențiile de maximum 25.000 de euro fiecare pentru a-și dezvolta firmele.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu. Comisia de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor.

Condiții pentru tinerii NEET, să se facă patroni

Pentru a putea ajunge în postura de a primi cei 25.000 de euro pentru a deveni patroni de firme, tinerii NEETs trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

Să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. Ca să-și poată deschide firma, tănărul respectiv trebuie să aibă deja 18 ani împliniți.

Să fie înregistrat și profilat de Serviciul Public de Ocupare (SPO), adică agenția județeană de ocupare a forței de muncă.

Să fie tineri NEETs din categoria celor ușor ocupabili, adică să aibă o calificare profesională. De exemplu, aici pot să intre tinerii care au terminat o facultate, dar nu au reușit să se angajeze.

Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest sau București-Ilfov).

Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite.

Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.

Județele eligibile la fondurile UE pentru tineri NEETs:

Regiunea Centru : județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

: județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Regiunea Nord-Est : județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Regiunea Nord-Vest : Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj. Regiunea Vest: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Regiunea București-Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;

tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e prin planul de afaceri.

Aceste ajutoare de minimis vor pune accentul pe mediul rural, dar asta nu înseamnă că vor fi excluși din start tinerii de la orașe.

Cheltuieli eligibile - ce își vor putea „cumpăra” tinerii NEETs cu banii europeni

Subvențiile de 25.000 de euro vor putea fi folosite pentru o listă lungă de cheltuieli, printre care:

Salarii,

Deplasări,

Achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară,

Achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor,

Închiriere de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri,

Leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)

Utilități aferente funcționării întreprinderilor,

Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor,

Publicitate.

