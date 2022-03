Fondurile UE de max. 1 milion Euro pentru firme: Sigur, pe 21 martie, avem call de proiecte la Acțiunea 4.1.1-POC (ministru)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va deschide pe 21 martie 2022, apelul de proiecte pentru Acțiunea 4.1.1-POC, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține fonduri europene de câte 50.000-1 milion de euro pe proiect, pentru investiții, a dat asigurări, marți, ministrul Dan Vîlceanu.

Întrebat de StartupCafe.ro dacă a rămas în picioare data de 21 martie 2022 pentru deschiderea acestui call de proiecte, Vîlceanu a spus: „Sigur, sigur”.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că ar vrea să obțină de la Comisia Europeană o prelungure a schemei de finanțare de la Acțiunea 4.1.1-POC pentru partea de evaluare a proiectelor și de implementare, dar fără să afecteze deschiderea sesiunii de înscrieri care urmează pe 21 martie.

„Singurul lucru pe care l-am făcut, într-adevăr, în ultima perioadă am fost plecat la Bruxelles și am discutat cu doamna Vestager (Margrethe Vestager - comisarul european pentru concurență - n.r.) pentru posibilitatea de a prelungi schema de ajutor de stat 4.1.1-POC astfel încât să nu fim noi atât de strânși cu timpul cu evaluarea. Doamna comisar s-a arătat foarte deschisă, i-am trimis toate detaliile să vedem dacă putem prelungi schema. Dacă nu, OK, suntem mai încordați puțin, dar sper să terminăm la tim” - a explicat ministrul Vîlceanu, în conferință de presă.