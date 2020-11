Oficial din Ministerul Economiei: Grila de punctaj pentru ajutoarele IMM de la Măsura 3 este în analiză

De ce nu merge?

Grila are cateva probleme

”2. Resurse umane existente la momentul înscrierii online” conditia trebuie clarificata -este data deschiderii contului in aplicatia Granturi IMM sau data transmitetii Cererii de finanțare

”3.1/ 4.1 Rata solvabilității generale (Active totale/Datorii totale)” - să spunem că informațiile privind Activele totale și Datoriile totale se regăsesc ca atare în Bilanț și se poate calcula relativ ușor acest indicator

”3.2 / 4.2 Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)” - informațiile nu se regăsesc ca atare. Trebuie explicată formula de calcul

”4.3. Rata de acoperire a finanțării nerambursabile (Rezultat net în anul N/Finanțare nerambursabilă solicitată)” - indicatorul din grila anterioară era mai relevant pentru că se raporta la Profitul operațional. Profitul net este posibil să fie mult alterat la firmele care au făcut investiții și au avut cheltuieli financiare semnificative datorate dobânzilor. În egală măsură Profitul net este influențat de diferitele impozite si taxe aplicabile firmelor (unii sunt cu 2% din CA, alții cu 16% din profitul brut ...etc)

Dacă rămân criteriile de la pct 5 vor fi bifate de către beneficiari doar pentru punctaj, fără a aduce o valoarea adăugată relevantă în economie sau pentru societate.

”4.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)” - un astfel de criteriu este justificat în condiții economice stabile, nu în contexul actual în care nu știm ce urmează să ni se întâmple nici măcar peste una-două săptămâni