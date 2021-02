Două bănci românești în topul mondial al celor mai valoroase branduri bancare 2021

Două bănci din România figurează în clasamentul internațional Brand Finance Banking 500 pe anul 2021: Banca Transilvania - pe locul 302 mondial și BRD - locul 470.

Banca Transilvania, cea mai mare bancă românească, urcă astfel în clasamentul Brand Finance Banking 500 de pe locul 339 în 2019 pe 302 în anul 2021.

Valoarea brandului BT crește cu 19%, până la 441 milioane dolari, conform Brand Finance Banking 500, citat într-un comunicat al Băncii Transilvania.

Analiza este realizată de Brand Finance, firma globala independenta de evaluare de brand.

Valoarea unui brand este beneficiul economic net pe care l-ar obtine un proprietar prin licentierea brandului. Alaturi de rezultatele financiare, forta brandurilor este un factor determinant al valorii brandului.

BT si-a consolidat forta brandului in teritoriul 'triplu-A', indice de forta a brandului AAA.

Brand Finance determina, de asemenea, forta relativa a brandurilor, printr-o serie de indicatori (balaced scorecard): investitia de marketing, brand equity (reputatia acumulata cu clientii, consumatorii, angajatii si alti stakeholderi), precum si impactul acestora in performanta de piata.

Pe fondul scaderii profiturilor si a eforturilor guvernamentale de a gestiona criza generata de pandemie, aproape doua treimi din cele mai valoroase 500 de branduri bancare globale au inregistrat o scadere a valorii de brand, conform raportului Brand Finance. Valoarea totala a clasamentului inregistreaza a doua contractie anuala consecutiva, de la 1.330 miliarde USD in 2020 la 1.270 miliarde USD in 2021. Topul este dominat de bancile din China si SUA, care genereaza impreuna peste 50% din valoarea totala a clasamentului Banking 500.

În fiecare an, Brand Finance evalueaza peste 5.000 dintre cele mai valoroase branduri globale si publica peste 100 de rapoarte sectoriale si nationale. Cele mai valoroase 500 branduri bancare sunt incluse in raportul anual Brand Finance Banking.

Brandul Banca Transilvania a intrat in acest clasament in 2018, pe pozitia 486, cu o valoare de 174 milioane USD. In 2019, a urcat aproape 50 de pozitii in top, iar in 2020, 100 de pozitii fata de 2019.

Cealaltă bancă din România prezentă în clasamentul internațional, BRD, a picat de pe locul 434 în anul 2020 pe 470 în 2021. Conform analizei Brand Finance Banking, BRD are o valoare de brand de 193 milioane dolari în anul 2021, în scadere cu 17% faţă de anul trecut, scrie ZF.ro.

TOP 10 branduri bancare la nivel internațional:

În clasamentul general, indiferent de domeniul de activitate, cele mai puternice 3 branduri mondiale sunt: