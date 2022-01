În plină pandemie COVID, investitorii și-au plasat banii în startup-urile românești (raport pe 2021)

Valoarea totală a investițiilor în startup-urile românești s-a triplat în 2021, depășind 116,9 milioane de euro,de la 30,4 milioane de euro în 2020 la peste, conform Romanian Venture Report 2021, lansat joi de How to Web.

Totodată, se poate observa că valoarea din 2021 a crescut de 13 ori față de suma de 8,2 milioane de euro, raportată în 2017.

Aceste cifre aliniază România la un trend general de creștere, având în vedere că investițiile în startup-uri la nivel european au depășit 100 de miliarde de euro, indicând, de asemenea, o triplare față de nivelul anului 2020.

Aflat la cea de-a doua ediție, Romanian Venture Report 2021 oferă o analiză completă și o colecție de statistici despre investițiile în startup-urile din România la nivelul anului 2021.

Raportul aferent anului 2021 include 71 de tranzacții. Capitalul investit a depășit suma de 116,9 milioane de euro, aici fiind inclusă și runda de finanțare Serie B, de 51 de milioane de euro, ridicată de startup-ul fintech local, FintechOS.

Alte concluzii relevante ale raportului:

Suma medie investită în startup-uri a crescut cu peste 80%, de la 357.000 de euro în 2020, la 647.000 de euro în 2021, înregistrând o creștere de 33% pentru investițiile de tip pre-seed (sub 200.000 de euro), respectiv o creștere de 70% pentru rundele tip seed (între 200.000 de euro - 3 milioane de euro);

55% din tranzacțiile tip follow-on (investiții ulterioare primei runde) au fost făcute la nivel seed, majoritatea cu capital românesc, însumând un total de 36,2 milioane de euro, sumă care reprezinta 31% din valoarea totală înregistrată în 2021 (incluzând runda de finanțare obținută de FintechOS);

Raportul a identificat 18 tranzacții de peste 1 milion de euro, ceea ce reprezintă 68% din valoarea totală a investițiilor în startup-uri la nivelul anului 2021.

„Comparând dinamica pieței din 2021 cu datele noastre, am fost încântați să vedem că investițiile în startup-urile românești au depășit borna de 100 de milioane de euro, acest lucru traducându-se printr-o creștere de 3 ori mai mare decât în anul precedent. Această realizare a venit după doar câțiva ani de la momentul în care UiPath, startup cu origini locale, a atins statutul de unicorn, și într-un an în care un alt startup local aflat pe o traiectorie de creștere accelerată, FintechOS, a obținut o rundă de finanțare de tip Serie B. Progresul ecosistemului local nu mai poate fi de neglijat, iar ce este și mai interesant este că trendul de creștere s-a menținut în ultimii ani. Se pare că nivelul local al investițiilor în startup-uri se află la începutul a ceea ce pare a fi o evoluție spectaculoasă, ce încă mai are locuri în primul rând. În timp ce așteptăm cu nerăbdare să vedem ce vor spune cifrele din 2022, How to Web este aici pentru a sprijini dezvoltarea tehnologiei și a inovației în România și în întreaga regiune a Europei de Est", menționează Alexandru Agatinei, CEO al How to Web.

Mai multe informații despre piața investițiilor în startup-uri și despre evoluția industriei de startup-uri, numărul tranzacțiilor și valoarea capitalului investit, evoluția investițiilor de tip pre-seed, seed, Serie A sau Serie B, sunt disponibile în Romanian Venture Report 2021, accesibil AICI.

Despre How to Web

Sprijinirea spiritului antreprenorial și a inovației se află la baza tuturor inițiativelor How to Web.

În fiecare an, prin inițiative precum How to Web Conference, Launch - comunitatea fondatorilor de startups, HTW Institute, VC in CEE, rapoarte și multe altele, How to Web ajută mii de fondatori și operatori să construiască startup-uri, produse și echipe mai bune, avându-i alături ca parteneri pe unele dintre cele mai importante companii de tehnologie, dar și experți și investitori.

Începută ca una dintre cele mai importante conferințe dedicate startup-urilor din Europa de Est, How to Web a susținut în ultimul deceniu scena regională de antreprenoriat și inovație în domeniul tehnologiei și a accelerat adoptarea culturii startup prin evenimente, programe și conținut de top.