[P] Schema HORECA. Aplicație web & Ghid de aplicare - 100% gratuit, dezvoltat din fonduri europene

Ce oferă aplicația HORECAmanager?

Aplicația dezvoltată de echipa Smis® oferă acces la un panou de prezentare a schemei, informații despre eligibilitate și obligații, un calculator care permite potențialilor beneficiari să simuleze valoarea ajutorului pentru care sunt eligibili, identificarea de auditori sau experți contabili, precum și acces la documentele procedurii și ultimele știri emise de Ministerul Economiei.

Cea mai importantă secțiune a aplicației este calendarul de implementare și cei 7 pași de aplicare, explicați și detaliați inclusiv prin tutoriale video. Aplicația HORECA manager oferă posibilitatea ca utilizatorii să bifeze dacă au îndeplinit sau nu fiecare pas într-un checklist începând cu existența unei semnături digitale și până la depunerea cererii de finanțare. Conform HORECAmanager, cei 7 pași sunt:

Pasul 1 - Semnătura digitală

Pasul 2 - Crearea contului în platforma de granturi

Pasul 3 - Adăugarea companiei în cont

Pasul 4 - Analiza eligibilității companiei

Pasul 5 - Pregătirea documentelor companiei

Pasul 6 - Obținerea raportului de expertiză contabilă / audit

Pasul 7 - Completarea cererii de finanțare

De ce ar trebui beneficiarii să utilizeze aplicația pentru implementarea schemei HORECA?

„În primul rând, pentru că este o soluție complet gratuită, astfel sunt evitate cheltuieli semnificative și comisioane cu diverse servicii de consultanță. Echipa Smis® oferă consultanță în mod gratuit. Beneficiarii ne pot contacta prin e-mail sau telefonic și le răspundem cu drag. Mai mult, contul Smis® va permite începând cu luna septembrie a acestui an, accesul la toate liniile de finanțări nerambursabile. Utilizând inteligența artificială, platforma creează un profil al companiei și intersectează acest profil cu toate finanțările existente și viitoare. În acest mod, orice antreprenor va ști în timp real care sunt finanțările pentru care este eligibil, fără a mai fi nevoie să citească zeci de ghiduri/proceduri și să piardă mai multe ore zilnic pentru a identifica aceste finanțări. De asemenea vom oferi soluții inovative de scriere proiecte și soluții exclusive precum Harta Finanțărilor sau Harta consultanților” – Sorina Picioruș – manager de proiect SMIS.

De ce o oferiți gratuit aplicația HORECAmanager?

„Platforma Smis® este un proiect cofinanțat din fonduri europene, astfel ne permitem să dezvoltăm soluții software fără a le monetiza pe termen scurt. De asemenea, schema HORECA este probabil cea mai simplă schemă cu finanțare nerambursabilă. De la aplicare și până la implementare, totul este simplu și la îndemâna oricui. Firmele de consultanță solicită comisioane de până la 10% din valoarea grantului și de cele mai multe ori, taxe pentru depunere. Am observat totodată că au apărut în mediul online diverse soluții / tutoriale, cu prețuri de până la 500 lei. Beneficiarii HORECA, agențiile de turism și organizatorii de evenimente au fost cei mai afectați de restricțiile impuse. Consider că nu este corect să soliciți sume de bani (în special în avans) către niște beneficiari care încă se confruntă cu dificultăți financiare. Este o schemă simplă la care oricine poate aplica, singurele condiții fiind existența unei semnături digitale și a raportului de expertiză / audit – care are de asemenea implicații financiare. În schema HORECA nu există cheltuieli neeligibile, nu există firme care nu vor primi ajutor și momentan nu există prevederi cu privire la raportarea cheltuielilor. Astfel, nu considerăm că un beneficiar are nevoie de consultanță specializată pentru depunerea cererii de finanțare sau implementare.” A completat Sorina Picioruș – manager de proiect SMIS.