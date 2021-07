Ministerul Economiei cere bani pentru Schema HoReCa și plățile din urmă în Start-Up Nation 2018

Ministerul Economiei cere, la prima rectificare a bugetului pe anul 2021, în principal bani pentru completarea Schemei HoReCa și pentru finalizarea plăților din urmă de la programul Start-Up Nation 2018, au declarat, pentru StartupCafe.ro, surse ministeriale.

Conform surselor noastre, MEAT vrea 1,5 miliarde de lei la rectificarea bugetară. Această alocare există doar sub formă de credite de angajament, pentru Schema de despăgubiri HoReCa, dar necesită transfomarea în credite bugetare, adică bani pentru plăți. Ministerul are la dispoziție credite bugetare de 1 miliard de lei deja în buget, dar are nevoie în total de 2,5 miliarde de lei.

Ca argument, MEAT invocă faptul că deja s-a atins plafonul maxim de 2,5 miliarde de lei odată cu primele aproximativ 8.000 de firme înscrise în schema de finanțare. La ora publicării acestei știri, la Schema HoReCa figurau înscriși puțin peste 9.000 de solicitanți. Perioada de aplicări a fost prelungită până pe 26 iulie.

Pentru finalizarea plăților către beneficiarii vechiului program Start-Up Nation, Ministerul Economiei solicită 60 de milioane de lei, au mai spus sursele.

Acestea sunt principalele solicitări pe care Ministerul Economiei le trimite la Ministerul Finanțelor pentru a fi incluse în proiectul de rectificare bugetară pe anul 2021.