25 milioane EUR, nou fond de investiții românesc, pentru firme mici și mijlocii

Firmele mici și mijlocii din România, care vor să se listeze pe piața AeRO a Bursei de Valori București, vor putea obține investiții de câte 500.000-2,5 milioane de euro, printr-un nou fond, de 25 de milioane de euro, lansat oficial joi, de Impetum Group.

Noul fond de investiții, denumit Agista, se concentrează pe piața AeRO, propunându-și să ajute IMM-urile românești să se listeze la bursă.

Fondul spune că „finanțează și accelerează creșterea acestora prin intermediul pieței de capital”, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Agista pornește la drum cu o capitalizare de 25 milioane euro, aproape jumătate din tot capitalul ridicat de companiile listate pe piața AeRO în 2021.

Investitorii vor să analizeze 150 de firme românești, din care își propun să investească în 20 de companii în următorii 2 ani.

„Experiența și practica în cadrul comunității Impetum Group ne-au învățat că atunci când business-urile reușesc să scaleze sustenabil succesul lor are un impact pozitiv asupra întregii societăți. Tocmai în scopul de a pune umărul la educarea și maturizarea pieței de capital din România, am creat prin Agista un prim instrument instituțional românesc dedicat companiilor robuste care își doresc să se dezvolte prin listarea la bursa locală. O economie solidă are nevoie de companii sănătoase care să performeze eficient susținând dezvoltarea. Credem în economia românească și acționăm în acest sens” - a declarat Andrei Cionca, CEO și cofondator Impetum Group.