Înscrieri online 2024: Finanțare de 300.000 EUR pentru antreprenori români, de la fondul de investiții bulgar Eleven

Antreprenorii români pot obține finanțări de capital de risc de 300.000 de euro în schimbul a 10% din startup, prin programul Eleven Alpha, lansat de fondul de investiții bulgăresc Eleven Ventures, care a mai investit în startup-uri românești de tehnologie, precum și în unicornul bulgar Payhawk.

Înscrierile online se fac până pe 7 martie 2024, prin acest formular.

Aceasta este a doua ediție a programului Eleven Alpha, lansat de firma de venture capital originară din Bulgaria, axată pe investiții pre-seed și seed în Europa de Sud-Est.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, programul se adresează „antreprenorilor remarcabili care fac primii pași în dezvoltarea propriilor afaceri”.

Fondatorii de startup-uri care vor fi acceptați în program vor putea lucra alături de experți la crearea unui parcurs clar de la produs către piață, având acces la vasta expertiză a firmei și comunitatea formată în jurul brandului.

Procesul de aplicare este foarte simplu și rapid:

Eleven Ventures investește activ în startup-urile din România, având în plan creșterea numărului de parteneriate pe plan local. În prezent, companii românești precum Frisbo, Pluria, Nestor, Flaminjoy (ex-Product Lead) sau SuperOkay,beneficiază de suportul firmei de venture capital.

Pogramul Eleven Alpha este orientat, în etapa pre-seed, către fondatori dedicați care se preocupă în prezent de idee, de produs și de compania pe care o gestionează. Asta poate însemna și a avea o idee sclipitoare și un prototip timpuriu, sau deja o comunitate incipientă de clienți plătitori.

Eleven investește prioritar în 4 domenii:

După ce antreprenorii semnează lista de termeni și condiții, aceștia obțin acces la întregul pachet de resurse și know-how oferite de către Eleven. Echipa oferă suport constant și colaborează îndeaproape cu fiecare fondator pentru a crea un plan de business personalizat, astfel încât afacerea să poată ajungă la nivelul următor. Programul este, astfel, împărțit în trei etape:

1. Discovery, unde fondatorii vor înțelege mai bine clienții cărora li se adresează, vor discuta direct cu ei și vor afla care sunt nevoile la care startup-ul trebuie să răspundă. În această etapă sunt puse bazele companiei.

2. Design, unde fondatorii vor defini plusvaloarea pe care o aduc clienților, dar și unde vor învăța să creeze un produs pe care clienții lor să îl dorească. Tot aici are loc și crearea și modelului de business, dar și învățarea modului în care poate fi testată și validată o ipoteză.

3. Delivery, unde fondatorii creează o strategie de intrare pe piață, încep vânzările, pun bazele creșterii ulterioare și pregătesc toate detaliile strategiei de strângere de fonduri.

În căutarea creatorilor viitorului, pe parcursul primei ediții a programului, echipa Eleven Ventures a analizat peste 450 de proiecte din 25 de țări. După o analiză riguroasă, fondul a selectat patru companii: Flataway și TrueInsights din Bulgaria, MyTeam din Grecia și Perfeqt din Slovenia.

Pe parcursul călătoriei din cadrul programului Eleven Alpha, echipele au făcut progrese remarcabile. Una dintre companii a reușit o creștere a veniturilor anuale de 10 ori pe parcursul unui an, iar o alta și-a crescut numărul de utilizatori de 7 ori. Un al treilea startup a adus îmbunătățiri semnificative produsului pe care îl oferă.

„Nu a fost un program standard, unde toate companiile participante iau parte la aceeași discuție. Pentru noi, a fost deosebit de important faptul că tot ceea ce am învățat și am aplicat în cadrul workshop-urilor a fost atent pregătit pentru specificul business-ului nostru și al nișei în care activăm”, a declarat Boris Pavlov, co-fondator și CEO al FlatAway.

Ivaylo Simov, Managing Partner Eleven, a vorbit despre Eleven Alpha:

„Pentru noi, prima ediție a Eleven Alpha a fost o întoarcere la originile Eleven. Am căutat ”creatorii viitorului”, am întâlnit mulți dintre ei și am investit în proiectele celor mai buni. Acum, suntem pregătiți de versiunea 2.0, care e mult mai bună decât orice am pregătit în ultimii 11 ani.”