IMM Leasing: Finanțatorii se înscriu în program până pe 25 septembrie. Dobânda și avansul maxime

Instituțiile financiare nebancare (IFN) care vor să acorde finanțare beneficiarilor din programul IMM Leasing de Echipamente și Utilaje sunt invitate să se înscrie în program până pe 25 septembrie 2020, a informat, joi, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Institutiile financiare nebancare înregistrate în Registrul Special ținut de BNR, care doresc să se înroleze în program, sunt invitate să transmită FNGCIMM alături de intenția de inscriere in program, solicitarile pentru alocarea de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor pe care le vor acorda in anul 2020, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica, cu incadrarea in limitele prevazute de program.

Reamintim că prin programul IMM Leasing, firmele, PFA-urile și alte categorii de beneficiari vor putea achiziona în leasing garantat de stat echipamente, utilaje și vehicule de transport, noi și second hand.

Conform Normelor metodologice, la IMM Leasing va avea următorii parametri:

Costul total al finanțărilor de tip leasing financiar este: ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an (Urmărește aici dobânda ROBOR 3M). Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finantare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea si publicitatea garanţiilor etc.).

Avansul solicitat este cuprins intre 0% si 20%, in functie de optiunea beneficiarului, din valoarea de achizitie a bunului finantat (exclusiv TVA).

Durata maximă a finanțării va fi de 72 de luni, cu posibilitate de acordare a unei perioade de grație de 3-12 luni inclusă în durata totală.

Garanție de maximum 80% de la stat, la echipamente IT, în limita a 5 milioane de lei pe beneficiar.

Garanție de maximum 60% la echipamente tehnologice, utilaje, vehicule de transport marfă și persoane în scop comercial, în limita a 5 milioane lei per beneficiar. La vehiculele de transport persoane, se acceptă autobuze și microbuze cu minimum 22 de locuri pe scaune.

Subvenționarea dobânzii în proporție de până la 50% pe o perioadă de 8 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

Subvențioarea întreagă a comisionului de administrare (datorat FNGCIMM) și a comisionului de risc (datorat Ministerului Finanțelor).

IMM Leasing - Benefciari eligibili

Vor putea beneficia de prevederile Programului următorii operatori economici care respectă prevederile OUG nr.118/2020, cu modificările si completările ulterioare:

societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producție,

persoană fizică autorizată,

întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare,

asociațiile sau fundațiile nonprofit care desfășoară activități economice.

Acestea trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

O altă categorie de beneficiari este cea a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, entitate care are calitatea de utilizator în accepțiunea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

Toate acestea trebuie să îndeplinească o serie de condiții prevăzute în normele metodologice.