Finanțări pentru startup-uri medicale europene prin fonduri de investiții de 1,7 miliarde Euro

Startup-urile și firme mai dezvoltate, care inovează în medicină și alte științe ale vieții, au la dispoziție finanțări totale 1,7 miliarde de euro, prin 8 fonduri de investiții europene, susținute de UE și de mari companii, precum Google.

Este vorba despre Venture Centre of Excellence (VCoE), lansat în urmă cu un an, de Comisia Europeană, cu numai 150 de milioane de euro din Fondul European pentru Investiții Strategice. Acum, după un an, capabilitățile de investiții s-au multiplicat și au ajuns la 1,7 miliarde de euro, grupate în 8 fonduri de investiții, cu contribuția Fondului European de Investiții (FEI).

Cele 8 fonduri de investiții acordă finanțări de capital de risc startup-urilor și firmelor mici și mijlocii care dezvoltă tehnologii în medicină, bilogie și alte așa-numite științe ale vieții. Sunt vizate în principal startup-uri din Europa, dar și din Israel și SUA.

Rundele de investiții acordate variază între sume de ordinul milioane de euro și finanțări de ordinul zecilor de milioane de euro.

Cele 8 fonduri de investiții europene membre ale VCoE sunt:

Venture Centre of Excellence a atras susținerea unor fonduri de investiții, precum și unor companii mari de tehnologie, printre care Alphabet, firma-mamă a Google.

În perioada următoare, programul își propune să ajungă la 15 fonduri de investiții și 15 corporații care să susțină startup-urile și IMM-urile care inovează în domeniile științelor vieții.