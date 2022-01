Fond de investiții de 60 milioane Euro pentru startup-urile din Europa de Sud-Est, inclusiv România

Fondul de capital de risc, Eleven Ventures, din Bulgaria, anunță închiderea celui de-al treilea fond de investiții, Eleven Fund III, la 60 de milioane de euro, o valoare de zece ori mai mare decât a celui anterior din 2018.

Eleven Ventures spune că prin intermediul acestuia își propune să contribuie la dezvoltarea industriei tehnologice din regiune prin investiții în următoarea generație de antreprenori, inclusiv din România, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Din noul fond, Eleven Ventures a făcut deja 7 investiții care includ trei companii din România: Frisbo (Ecomtech), ProductLead (Ecomtech) și SuperOkay (Future of Work), o companie din Grecia, Biopix (Healthcare) și alte trei din Bulgaria: PlanDelta (Future of Work), Metasim (Future of Work) și BeMe (Healthcare).

„Prin Eleven Fund III avem deja trei investiții în companii românești precum Frisbo, ProductLead și SuperOkay și suntem foarte încântați să sprijinim startup-urile care fac parte din ecosistemul românesc. De altfel, cele trei sunt co-investiții făcute împreună cu Sparking Capital, Roca X și câțiva dintre cei mai importanți business angels locali. Startup-urile aflate la început au nevoie de mai multă susținere pentru a se dezvolta, fie prin buisness angels, fie prin fonduri de capital de risc local”, spune Ivaylo Simov, partener fondator al Eleven Ventures.

Potrivit Eleven Ventures, 80% din investitorii din noul fond au participat și anterior, inclusiv Fondul European de Investiții (FEI). De asemenea, fondul are 60 de parteneri care pot aduce experiență startup-urilor, de la rețele globale până la decenii adunate de experiență antreprenorială. Mulți dintre aceștia, oferă finanțare ulterioară, mentorat, suport și acces la rețea companiilor din portofoliul Eleven Ventures.

Creșterea de zece ori a fondului arată angajamentul firmei de a aduce valoare autentică și modul în care au reușit să ajute companiile din Europa de Sud-Est să ajungă pe piețele globale, crede Ivaylo Simov, fondator al Eleven Ventures.

„Jobul nostru este să căutăm eroii locali din Europa de Sud-Est și să le oferim tot ceea ce avem pentru a sprijini creșterea și extinderea lor la nivel global. Încercăm să inspirăm comunitatea antreprenorială locală să privească dincolo de ecosistemul regional și să aibă aspirații mai curajoase”, a declarat Ivaylo Simov, partener fondator al Eleven Ventures.

„Încurajarea inovației este o prioritate pentru Uniunea Europeană pentru a crește gradul de bunăstare și prosperitate. Suntem încântați să continuăm parteneriatul nostru cu Eleven Ventures și mândri să sprijinim cel de-al treilea fond, care investește în următoarea generație de inovatori în tehnologie și antreprenori în Europa de Sud-Est”, a declarat Alain Godard, Directorul Executiv al Fondului European de Investiții.

Industria tehnologică în Europa de Sud-Est se află într-o continuă dezvoltare, în ultimele 12 luni companiile din regiune fiind implicate în 210 tranzacții cu o valoare totală de 2,25 miliarde euro, potrivit unui studiu The Recursive. Eleven Ventures a fost primul investitor instituțional în Payhawk, startup care a primit 112 milioane dolari la o evaluare de 570 milioane dolari în noiembrie 2021.

De asemenea, Eleven Ventures a susținut Gtmhub, care a primit 120 mil. de dolari într-o investiție Series C în decembrie 2021 și a fost singurul investitor de capital de risc în startup-ul SMSbump, achiziționat în 2020 de platforma de ecommerce marketing Yotpo din SUA.

Eleven Ventures a fost înființat în 2012 de Daniel Tomov și Ivaylo Simov, inițial ca primul accelerator din regiune. Ulterior, acestora li s-a alăturat Vassil Terziev, un antreprenor tech bulgar, co-fondator al Telerik, companie care a fost achiziționată de Progress Software într-una dintre cele mai mari exit-uri din regiune. În 2018, și-a lansat cel de-al doilea fond, acesta fiind unul dintre primele fonduri de capital de risc în întregime privat din Europa de Est, iar de atunci s-a concentrat pe investiții pre-seed și seed.