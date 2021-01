Electric-Up: Nu s-au înghesuit antreprenorii la granturile de 100.000 Euro. 4 probleme semnalate

Doar 337 de firme erau înscrise, joi, în jurul orei 17.30, în programul guvernamental Electric-Up, prin care antreprenorii pot obține fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare, pentru a-i investi în panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice. Solicitanți consultați de StartupCafe.ro s-au plâns de inadvertențe în platforma de înscrieri, iar reprezentanții Ministerului Energiei îi îndeamnă să aplice oricum, pentru ca apoi să fie făcute clarificări.

Înscrierile în programul Electric-Up au început în 4 decembrie 2020 și sunt programate să se încheie până pe 3 februarie 2021, ora 23.59. Până azi, 28 ianuarie 2021, în jurul orei 17.30 erau depuse doar 337 de cereri de finanțare, care acoperă numai o treime din bugetul disponibil, de 100 de milioane de euro în total.

Consultanți de finanțări și antreprenori s-au plâns publicației StartupCafe.ro că există o serie de anomalii în platforma online de înscrieri, care îi împiedică pe unii dintre doritori să aplice. Din acest motiv, oamenii cer rezolvarea problemelor și prelungirea termenului de înscrieri.

O serie de consultanți de finanțări reuniți în Asociația Consultanților din România pentru Finanțări Europene (ACRFAE) au semnalat cel puțin 4 „neconcordanțe majore” între platforma de înscrieri și Ghidul de finanțare Electric-Up - cel care stabilește regulile programului de fapt.

„Conform ghidul Electric UP, toate entitățile din domeniul HORECA sunt eligibile, inclusiv întreprinderile mari. Dar platforma https://granturi.imm.gov.ro/ cere în mod obligatoriu încărcarea unei declarații de încadrare ca IMM înainte să permită demararea proiectului. Declarația se generează în mod automat și platforma nu oferă opțiunea de a selecta întreprindere mare, ci numai micro, mică și mijlocie. Deși cererea specifică pentru programul Electric UP nu cere atașarea declarației IMM pentru HoReCA, nu se poate accesa secțiunea „depunere” dacă nu încărcăm declarație pe platformă în prealabil”.

Trebuie spus că sunt eligibile IMM-urile din mai toate domeniile plus IMM-urile și companiile mari din domeniul HoReCa, potrivit Ghidului Electric Up (așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro). Problema este că, de exemplu, un hotel de dimensiuni mari care este întreprindere mare (are cel puțin 250 de salariați de exemplu) nu poate accesa banii din cauza sistemului informatic, deși are dreptul legal.

„Conform Ghidului (din 3 decembrie 2020), punctajul maxim (5 puncte) pag. 35-37, la capitolul Calcul FUSE (factor de utilizare SE), se poate obține prin instalarea unei stații de încărcare mai mare de 22kW, dar nu mai apare minimul de 50kW, cum era în versiunile anterioare ale proiectului de ghid. Totuși, pe platformă pentru obținerea punctajul maxim a rămas valoarea din ghidul anterior, adică de peste 50kW”.

„Conform Ghidului și site-ului (http://energie.gov.ro/electricup/) sunt eligibile proiectele cu mai multe locații de implementare/ puncte de consum, dacă se respectă criteriile de eligibilitate în mod cumulativ. Însă platforma NU permite decât selectarea unui singur punct de lucru în cadrul cererii de finanțare”

„Platforma nu permite introducerea contribuției proprii în lei. La contribuția proprie în kW se poate specifica puterea panourilor asumate din cofinanțare, dar nu și în lei. În plus, solicitanții au contribuție proprie și pe partea de acumulator, care iarăși nu se poate specifica nicăieri. Mai mult, la completarea platformei Unitatea de măsură este kW (de ex. 20 kW), iar la generarea Formularului de Depunere, sistemul preia numărul, dar la unitate de măsură trece RON”.

Contactați de StartupCafe.ro, oficiali din Ministerul Energiei care se ocupă de program au declarat că problemele sunt la platforma IT făcută de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și a îndemnat potențialii beneficiari să aplice oricum și să afirme că sunt IMM deși sunt întreprinderi mari.

„Să continue toți pașii, chiar dacă le arată că sunt neeligibili. Apoi se vor face clarificări, dar după ce se termină etapa de înscriere, care este pe data de 3 februarie, ora 24. Aplicații pot să bifeze valorile pe care le au ei în proiecte ca să se poată înscrie în platformă și apoi se vor face clarificările și punctajul pe baza ghidului” - a declarat, pentru StartupCafe.ro, Dana Barbu, directoare în Ministerul Energiei, care coordonează programul.

Programul „cu două moașe”

Programul Electric-Up a fost demarat de guvernarea Orban (PNL), de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, care era condus atunci de ministrul Virgil Popescu.

Înscrierile au început pe 4 decembrie 2020, cu 2 zile înainte de alegerile parlamentare. PNL a ieșit pe locul al doilea și a trebuit să facă alianță cu USRPLUS și cu UDMR pentru a păstra guvernarea. Numai că în urma alianței, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri s-a spart în două, pe baza negocierilor.

Așa se face că s-au făcut un Ministerul al Energiei, tot cu Virgil Popescu (PNL) la conducere, și, separat, un Minister al Economiei, Antreprenorialului și Turismului, cu Claudiu Năsui (USRPLUS) ministru.

Programul Electric-Up a rămas la Ministerul Energiei, fiind coordonat mai departe de secretarul de stat Niculae Havrileț și de directoarea Barbu, care se ocupau de el și înainte, în Departamentul de Energie din vechiul Minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Platforma de înscrieri este însă este tot cea de la granturile IMM, realizată de STS pentru Ministerul Economiei. Platforma granturi.imm.gov.ro a fost creată practic pentru ajutoarele de stat destinate IMM-urilor, din cele 3 măsuri de redresare din criza COVID, de 1,5 miliarde de euro, pe fonduri europene. Cele 3 măsuri anti-COVID au rămas la noul Minister al Economiei, iar Electric Up, la noul Minister al Energiei.

Și aceasta a creat o anumită confuzie, pentru că unii dintre aplicanții la Electric-Up se adresau în continuare Ministerului Economiei, deși acum programul este gestionat de Ministerul Energiei.

Dacă nu era suficientă confuzie, ieri, 27 ianuarie 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul 3.581 al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru aprobarea Schemei de minimis Electric-Up. Ordinul este semnat de Virgil Popescu, în fosta sa calitate de Ministru al Economiei și Energiei. Documentul a fost semnat în 21 decembrie 2020, când Popescu era încă în funcție, în guvernul interimar Nicolae Ciucă, dar abia acum a apărut în Monitorul Oficial.

Și succesiunea de documente este atipică. Practic, mai întâi s-a dat ghidul de finanțare, apoi s-a deschis sesiunea de înscrieri și abia pe urmă a fost aprobată schema de minimis.

„Abia acum s-a publicat, dar nu este o problemă. Sumele programului sunt alocate în buget, sunt la Trezorerie și după ce se face organizarea, vor ajunge în bugetul Ministerului Energiei” - a dat asigurări directoarea Barbu, chestionată de StartupCafe.ro.

Contactat de StartupCafe.ro, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Niculae Havrileț, a spus că se așteaptă ca în program să se înscrie 500 de solicitanți până la final, iar jumătatea de buget care va rămâne se va reporta. „Noi estimăm că vom ajunge la 500 de solicitanți. Bugetul rămas se reportează, pentru că vrem să relansăm programul. Anul acesta, vrem să avem două sesiuni”.

