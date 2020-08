Înscrieri online: 50.000 Euro, cursuri Google și alte premii, la o competiție europeană de startup-uri IT

Startup-urile IT din România se pot înscrie la o competiție europeană de profil, la care sunt puse la bătaie cursuri și mentorat de la Google și McKinsey, dar și un premiu cash, de 50.000 de euro.

Înscrierile la The Digital Top 50 Awards 2020 se fac AICI, până pe 23 august, ora 23.59.59 CET, adică 24 august, ora 00.59.59, ora României.

Aplicațiile sunt deschise pentru firme înregistrate în Uniunea Europeană, dar și din Marea Britanie și statele AELS (Norvegia, Elveția, Islanda și Liechtenstein), care dezvoltă servicii sau produse digitale și care au obținut finanțări sub 100 de milioane de dolari.

Competiția The Digital Top 50 Awards 2020 va avea 4 categorii:

1. Best Technology (Software, AI, Automation, IoT, Analytics).

2. Best Enterprise Business Model Innovation (SaaS, Marketplaces, Open Source).

3. Best Consumer Business Model Innovation (Marketplaces, D2C- Brands, e-Commerce, Services, Software).

Pentru primele 3 categorii se caută startup-uri care au atins stadiul de product market-fit pe piața lor, cu produse sau servicii din domeniile enumerate și care acum se concentrează pe extindere.

4. Tech for Good (care rezvolvă probleme sociale sau de mediu). În acest caz se caută afaceri care au un impact pozitiv de durată în societate sau asupra provocărilor de mediu. Produsele sau serviciile lor ajută la promovarea unei cauze legate de sustenabilitate.

Numai startup-urile din categoria a patra, Tech for Good, pot obține premiul de 50.000 de euro.

În rest, câștigătorii tuturor categoriilor din competiție vor obține premii în servicii pentru afaceri din partea organizatorilor: Google for Startups, McKinsey (companie de consultanță), Freshfields (servicii juridice), 468 Capital (fond de investiții), Hering Schuppener (comunicare strategică). Aceste premii vor consta în pachete de mentorat și consultanță.

În septembrie vor fi anunțate startup-urile selectate pe lista scurtă.

Câștigătorii Digital Top 50 Awards 2020 vor fi anunțați într-o ceremonie de premiere care va avea loc în cadrul Bits & Pretzels Networking week, în perioada 27 septembrie - 2 octombrie 2020.

Premiile Digital Top 50 au fost inițiate în anul 2016, sub patronajul comisarului european pentru cercetare și inovare de atunci, Carlos Moedas.

Regulamentul complet al competiției poate fi consultat AICI.