Banca Transilvania completează cu 190 milioane EUR programul de emisiuni de obligațiuni, care ajunge la aproape 1 miliard EUR

Banca Transilvania completează cu 190 de milioane EUR programul de atragere de capital pentru finanțarea economiei prin emiterea de obligațiuni, ajungând astfel la aproape 1 miliard EUR.

Banca își îndeplinește angajamentul față de acționari, care au aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (2022) programul BT de emisiuni corporative.

„Completăm emisiunea de obligațiuni cu această nouă etapă pentru că dorim să întărim baza de instrumente de pasive eligibile și structura bilanțieră, în condițiile în care am atras atenția unor investitori importanți și noi pe piața noastră, la un preț atractiv, care ne optimizează randamentul mediu al programului. Suntem mulțumiți de cum a decurs programul și suntem optimiști în ceea ce privește perioada următoare”, declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Similar emisiunii de debut, noile obligațiuni sunt listate la Bursa Euronext Dublin, având cod ISIN XS2669771664.

Emisiunile de obligațiuni BT:

Emisiunea debut BT de obligațiuni a fost lansată în aprilie a.c., când a atras 500 de milioane EUR de la investitori în cadrul unei emisiuni suprasubscrise în doar câteva ore, investitorii plasând ordine de peste 850 de milioane EUR. Aceasta a marcat debutul Băncii Transilvania pe piața internațională.

BT a suplimentat emisiunea internațională de obligațiuni cu 100 de milioane EUR în iunie a.c., ca urmare a interesului ridicat din partea investitorilor instituționali cu privire la prima emisiune de obligațiuni.

Banca Transilvania a primit 200 de milioane EUR de la IFC și Asian Infrastructure Investment Bank, în iulie a.c., ca parte a unui pachet de obligațiuni subordonate. Finanțarea este de tipul datorie subordonată și este listată la Bursa de Valori București.

Obligațiunile sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL - Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). Acestea contribuie, conform standardelor europene privind băncile, la asigurarea permanentă a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clienților care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.