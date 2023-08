Banca Transilvania lansează cardul virtual BT Visa UNTOLD

Banca Transilvania și UNTOLD lansează, în colaborare cu Visa, cardul virtual cu design animat BT Visa UNTOLD, destinat fanilor festivalului, care în acest an va avea loc în 3 – 6 august, în Cluj-Napoca.

Cardul este în ediție limitată, cu un design inspirat de tematica UNTOLD 2023, The Light Phoenix.

Primul card virtual cu design animat din Europa a fost lansat de Banca Transilvania în ianuarie 2023. BT este singura bancă din Europa cu astfel de carduri în portofoliu.

BT Visa UNTOLD, cel mai nou card virtual al băncii:

„Suntem încântați să anunțăm lansarea acestui card împreună cu UNTOLD şi Visa. Este un card unic, cu un design animat captivant, desprins din universul fantastic al festivalului UNTOLD. A fost creat cu gândul de a celebra spiritul festivalului și al comunității, şi ne-am dorit să ducem experiența festivalului inclusiv în bankingul de zi cu zi. Am crezut în magia festivalului încă de la început, am fost alături de povestea care s-a scris an de an şi dorim ca astfel să oferim membrilor acestei comunităţi un accesoriu complementar experienţei de festival, direct în BT Pay. Pasionații de festival şi de muzică pot să poarte cu ei o parte din această experiență şi dincolo de perioada evenimentului, oriunde ar merge”, declară Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

„Parteneriatul cu Banca Transilvania și Visa ne-a oferit oportunitatea de a colabora cu branduri de prestigiu, care împărtășesc valorile noastre. Acest proiect unic aduce în prim plan inovația și pasiunea pentru experiențele unice, specifică celor trei branduri. Într-o premieră europeană, cardul virtual BT UNTOLD va aduce o pată de culoare și de magie experienței fanilor noștri la UNTOLD 2023 şi nu numai. Suntem mândri să fim primul festival din Europa care oferă astfel de carduri virtuale cu design animat, o modalitate unică de a sărbători și de a păstra amintiri de neuitat de la UNTOLD 2023, The Light Phoenix. Cu un design inspirat din universul nostru tematic din acest an, cardul va fi disponibil în ediție limitată, făcându-l un obiect de colecție special pentru toți participanții festivalului și nu numai”, afirmă Bogdan Rădulescu, Chief Business Officer, UNTOLD.