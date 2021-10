[P] Aplicație pentru scrierea proiectelor POC 4.1.1 (noua măsură 3) – lansată de Smis

De ce nu merge?

Pare doar un carlig de agatat clienti.

Nu inteleg de ce sa te apuci sa completezi o gramada de formulare in aceasta aplicatie pentru ca apoi sa trebuiasca sa incarci totul in aplicatia oficiala a MIPE (https://2014.mysmis.ro/). Ati incercat sa incarcati vreodata un buget in aplicatia celor de la MIPE? Te apuci dimineata si termini pe seara.

Ar fi portun ca MIPE sa fi dezvoltat un API și atunci puteam dezvolta tot felul de aplicații care sa simplifice depunerea proiectelor.