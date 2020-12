Aplicaţia românească ce îi ajută pe elevi să aplice la facultăţi online primeşte finanţare de la fondul EGV

Fondul EGV anunță finalizarea unei runde de investiții în UniApply (vreaulafacultate.ro), firmă ce construiește o platfomă care facilitează managementul relației dintre facultăți și studenți, procesul de selectare a unei facultăți și aplicarea propriu-zisă.

Startup-ul are target global, cu atenție deosebită acordată studenților din China și India care aplică la facultăți din Europa de Vest, susţin reprezentanţii firmei. Pe piața românească, UniApply operează sub denumirea vreaulafacultate.ro și are ambiția de a deveni platforma de referință pentru admiterea noilor studenți în ciclul de învățământ universitar.