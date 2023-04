[P] Anunț privind finalizarea proiectului Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD - S.C. HIMADI COM S.R.L.

S.C. HIMADI COM S.R.L., CUI RO10936240 anunță finalizarea proiectul cu titlul M2 AGRI ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr. RUE 2374 înscris în cadrul Măsurii ” Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG, nr. 61 din 06 mai 2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 21.06.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității economice a S.C. HIMADI COM S.R.L. prin acordare unui ajutor de stat sub forma unui grant de capital de lucru.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minimum 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 225.879,27 (valoarea totala) din care : 196.416,75 lei grant si 29.462,52 lei cofinanțare.

Data începerii proiectului este data semnării contractului de finanțare, respectiv 21.06.2022 și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, până la data 21.06.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:

Persoană de contact: Oana Mariana Purcaru

Telefon: 0722.161.530

Competitivi impreuna!