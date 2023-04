[P] Investiții destinate dezvoltării și retehnologizării în cadrul societății POPAESCU & CO SRL

SC POPAESCU & CO SRL, cod de identificare fiscală RO 15247573, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2916/2003, cu sediul în Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 108, bl. D1, sc. 1, et. 5, ap. 13, sector 2, derulează începând cu data de 05.04.2023, proiectul nr. <cod RUE> 1147, intitulat: “INVESTITII DESTINATE DEZVOLTARII SI RETEHNOLOGIZARII IN CADRUL SOCIETATII POPAESCU & CO SRL”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 10.02.2023.

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.582.260,00 lei (trei milioane cinci sute optzeci si doua de mii doua sute saizeci de lei), din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.057.047,50 lei (doua milioane cincizeci si sapte de mii patruzeci si sapte de lei si cincizeci de bani), echivalentă cu 75,00 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

Achizitia de doua utilaje noi

Cresterea productivitatii muncii cu minim 15% in anul 3 de sustenabilitate a investitiei fata de anul 2020

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar

Persoană de contact: Andrei Stanciu

telefon: 0740.025.505

andrei@popaescu.ro

www.popaescu.com