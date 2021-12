[P] Anunț finalizare proiect "Granturi capital de lucru" - SC Mirel Com SRL

SC Mirel Com SRL anunță finalizarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor” proiect nr RUE M2-10554 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 28.07.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea MIREL COM S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 803.743,91 (valoarea totala) din care : 698907,75 lei grant si 104836,16 lei cofinanțare.





Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

[MIREL COM S.R.L., cu sediul în MUREŞ, localitatea REGHIN, str. B-dul UNIRII, nr. 34, telefon 0766534258]



Persoană de contact:

Florin Culda

Administrator