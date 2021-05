[P] Anunț privind începerea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” S.C. DANIO COM AIDA S.R.L.

S.C. DANIO COM AIDA S.R.L. anunță lansarea proiectului cu titlul ”Sprijin pentru SC DANIO COM AIDA SRL IN CONTEXTUL COVID19”, proiect nr. RUE 8830 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 23.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. DANIO COM AIDA S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minimum 6 luni

-menținerea/ numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 308.430,8625 din care: 268.200,75 lei grant și 40.230,1125 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:

Alecsă Adrian Constantin

motel_adial@yahoo.com

0745.505.984