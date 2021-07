[P] Anunț privind începerea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” MAGUBA INVEST SRL

SC MAGUBA INVEST SRL, in calitate de Beneficiar al contractului de finantare nr. M2-11671 din 27.07.2021, anunta lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr.2”, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maximum 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 27.07.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activitatii in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minimum 6 luni

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 736.807,88 lei (valoarea totala) din care: 640.702,50 lei grant si 96.105,38 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Adresa:

Rm.Valcea, B-dul Nicolae Balcescu nr.5-7, Complex Comercial Traian, Judet Valcea

Persoană de contact:

Guta Robert Mihail

Tel:0723 815 959